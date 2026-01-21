Ferrari, la F430 di Trump venduta all'asta a una cifra record

Una Ferrari del 2007 appartenuta al presidente Usa è stata venduta all’asta Mecum di Kissimmee per 633.900 euro, una cifra ben superiore alle quotazioni del modello. A incidere sul prezzo è stata soprattutto la provenienza dell’auto, immatricolata a nome di Trump e utilizzata per circa 15 mila chilometri

Una Ferrari F430 del 2007 è stata venduta all’asta in Florida per 633.900 euro, una cifra nettamente superiore alle quotazioni abituali di questo modello. L’auto è stata battuta durante un evento Mecum di Kissimmee. A incidere sul prezzo è stato il nome dell’ex proprietario: Donald Trump. L’auto era immatricolata a suo nome ed è stata utilizzata per circa 15mila chilometri.

