Ferrari, la F430 di Trump venduta all'asta a una cifra record

Una Ferrari del 2007 appartenuta al presidente Usa è stata venduta all’asta Mecum di Kissimmee per 633.900 euro, una cifra ben superiore alle quotazioni del modello. A incidere sul prezzo è stata soprattutto la provenienza dell’auto, immatricolata a nome di Trump e utilizzata per circa 15 mila chilometri
Una Ferrari F430 del 2007 è stata venduta all’asta in Florida per 633.900 euro, una cifra nettamente superiore alle quotazioni abituali di questo modello. L’auto è stata battuta durante un evento Mecum di Kissimmee. A incidere sul prezzo è stato il nome dell’ex proprietario: Donald Trump. L’auto era immatricolata a suo nome ed è stata utilizzata per circa 15mila chilometri.
Il parco auto di Trump
Il risultato dell’asta conferma come, nel mercato delle auto da collezione, la storia di un veicolo possa prevalere sui criteri di valutazione tradizionali. La F430 è solo uno dei “gioiellini” del presidente Usa. Il parco auto di "The Donald" è infatti un catalogo di eccellenza transatlantica, che comprende, tra gli altri, una Rolls-Royce Silver Cloud del 1956, le Cadillac Trump Golden degli anni Ottanta, una Lamborghini Diablo VT, una Mercedes-Benz SLR McLaren e una delle prime Tesla Roadster.
Le caratteristiche della F430
Presentata a Parigi nel 2004, la Ferrari F430 rappresentò il punto di rottura tecnologico per Maranello. Fu la vettura che portò su strada il nuovo V8 da 4,3 litri sviluppato in sinergia con Maserati, abbandonando lo storico schema "Dino" della precedente 360 Modena. Il modello si distinse per l’elevato livello di innovazione, con circa il 70% dei componenti nuovi rispetto al modello precedente. Il design firmato da Frank Stephenson per Pininfarina puntava su nuove soluzioni aerodinamiche, capaci di generare fino a 290 kg di deportanza grazie allo studio del sottoscocca in galleria del vento, senza ricorrere a grandi alettoni posteriori.
