Il nuotatore Usa Ryan Lochte vende all'asta 3 medaglie d'oro olimpiche

Tre ori olimpici all'asta per un valore di 385.520 dollari (329.741 euro). Il fuoriclasse di Rochester, capace di conquistare dodici medaglie olimpiche tra Atene 2004 e Rio de Janeiro 2016, ha già venduto sei medaglie per 166.000 dollari nel 2022. Sommando le vendite, Ryan ha venduto nove medaglie per 551.520 dollari ascolta articolo

Il nuotatore americano Ryan Lochte, 41 anni, fuoriclasse di Rochester, capace di conquistare dodici medaglie olimpiche tra Atene 2004 e Rio de Janeiro 2016, ha venduto all'asta i tre ori vinti in staffetta per 385.520 dollari (329.741 euro). Delle ultime vendite quella che ha fruttato di più è stata quella della 4x200 stile libero dei Giochi olimpici di Pechino 2008, venduta a 183.000 dollari (156.522 euro).

Lochte aveva già venduto sei medaglie per 166.000 dollari nel 2022 Sommando le vendite Ryan ha venduto nove medaglie per 551.520 dollari. "Non ho mai nuotato per le medaglie d'oro - ha scritto Lochte su Instagram. La mia passione è sempre stata quella di essere uno dei migliori nuotatori al mondo. Quelle medaglie? Erano solo la ciliegina sulla torta di un percorso incredibile".

1324138732 - ©Getty