Come si diventa meccanico in Formula 1: studi, stipendi e vita nei box

Il meccanico di F1 è un tecnico iper-specializzato che si occupa di assemblare, mettere a punto e riparare la monoposto. Non è una figura da solo weekend di gara: lavora a tempo pieno nella sede della scuderia e segue la vettura in pista durante i Gran Premi. L'immagine più nota è quella del cambio gomme al pit stop, ma è solo una parte del ruolo. La maggior parte del lavoro avviene lontano dai riflettori, tra controlli certosini sullo stato della vettura e verifiche su ogni componente per evitare guasti e incidenti.