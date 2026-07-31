Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Albania, due mesi di proteste: "Via Rama, vogliamo un governo tecnico"

Ludovica Passeri

Il 31 maggio scorso migliaia di albanesi scendevano in piazza a Tirana per manifestare contro il progetto di un resort di lusso in un'area protetta, legato alla società di investimento del genero di Trump. Dopo oltre 60 giorni, le rivendicazioni si sono estese e si chiedono le dimissioni del premier. L'attivista Sidorela Vatnikaj, in prima linea nella mobilitazione, racconta la genesi della "rivoluzione dei fenicotteri" e gli obiettivi futuri di questo movimento: "Lottiamo anche per un'Europa più giusta"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ