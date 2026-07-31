Albania, due mesi di proteste: "Via Rama, vogliamo un governo tecnico"

Il 31 maggio scorso migliaia di albanesi scendevano in piazza a Tirana per manifestare contro il progetto di un resort di lusso in un'area protetta, legato alla società di investimento del genero di Trump. Dopo oltre 60 giorni, le rivendicazioni si sono estese e si chiedono le dimissioni del premier. L'attivista Sidorela Vatnikaj, in prima linea nella mobilitazione, racconta la genesi della "rivoluzione dei fenicotteri" e gli obiettivi futuri di questo movimento: "Lottiamo anche per un'Europa più giusta"