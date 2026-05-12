I rincari dei carburanti dovuti alla guerra in Medio Oriente hanno costretto la Caronte & Tourist ad annunciare i rialzi. Immediata la reazione dei sindaci delle isole coinvolte che temono conseguenze per il turismo. In settimana un incontro tra la Regione e il Ministero dei Trasporti ascolta articolo

Per via del rincaro dei carburanti dovuto alla guerra in Medio Oriente, la compagnia di navigazione che si occupa dei collegamenti dalla Sicilia alle isole minori, la Caronte & Tourist, ha annunciato un aumento dei prezzi dei traghetti fino al 50 per cento in più del normale. Una decisione immediatamente contestata dai sindaci delle isole, preoccupati per il turismo e le tasche dei residenti. La situazione ha richiesto l'intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha fatto sospendere gli aumenti, assicurando un accordo con il ministro Matteo Salvini. Intanto, questa settimana è previsto un incontro tra la Regione Siciliana e il ministero per parlare della questione.

L'aumento dei prezzi Nel 2016 è stata stipulata una convenzione per cui lo Stato sovvenziona la maggior parte dei costi operativi della compagnia di navigazione che collega la Sicilia alle isole più piccole. L’obiettivo dell’accordo è garantire continuità territoriale, adempiendo al principio sancito per legge che prevede collegamenti adeguati tra il continente e le isole. Il problema della convenzione, tuttavia, è il cambio di scenario, perchè nel 2016 i costi erano molto più bassi. Oggi, dopo una pandemia, due crisi energetiche e nuove regole europee che hanno rincarato i costi, la Caronte & Tourist lamenta difficoltà di sussistenza. Per questo, la compagnia ha annunciato un aumento delle tariffe tra il 30 e il 50 per cento a seconda della tratta. Vedi anche Bonus alluvioni, istruzioni Inps sul contributo: scadenze e requisiti