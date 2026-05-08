Madonie Outdoor Fest, tre giorni di turismo lento in Sicilia

Tante le iniziative previste: salire sull’altalena gigante (la più grande d’Europa) o lanciarsi nel vuoto con la zip-line di San Mauro (lunga 1.650 metri e con 260 di dislivello), ma anche il giro in gommone tra le Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco
Per tre giorni, San Mauro Castelverde, nel Palermitano, diventa la capitale dell’outdoor siciliano per mostrare le bellezze e le potenzialità del territorio madonita. Turismo lento e rilancio delle aree interne sono i temi principali del Madonie Outdoor Fest 2026, l’evento organizzato dal 15 al 17 maggio 2026 dall’agenzia Madonie Travel Service, grazie al sostegno del comune e al finanziamento del bando Borgo Vivo del PNRR.
Il programma
Tre giornate dove i talk tematici condotti dalla giornalista Elisa Donatini si alterneranno con escursioni sul territorio. L’evento si aprirà il 15 pomeriggio con un convegno istituzionale dal titolo “San Mauro Castelverde e le Madonie: tra accessibilità e turismo lento, sviluppo dell’outdoor tra natura e adrenalina per la montagna del futuro”. Riunite a un tavolo istituzioni, associazioni e operatori locali dialogheranno insieme sulle opportunità dell’area delle Madonie per il turismo nazionale e internazionale.
Tante le iniziative previste: salire sull’altalena gigante (la più grande d’Europa) o lanciarsi nel vuoto con la zip-line di San Mauro (lunga 1.650 metri e con 260 di dislivello), ma anche il giro in gommone tra le Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco. E poi escursioni a cavallo, quad e percorsi e-bike.
Sono anche previste escursioni con l’utilizzo della Joëlette, una speciale carrozzella fuoristrada a ruota unica che consente a persone con mobilità ridotta di partecipare, grazie al supporto di accompagnatori. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione che la natura debba essere accessibile a tutti.
“Il nostro territorio offre tantissime possibilità soprattutto per chi ama la natura, e cerca una tranquillità che non tutte le mete blasonate della Sicilia garantiscono" spiega il sindaco Giuseppe Minutilla: "Visitare le Madonie vuol dire immergersi nella natura ma anche nella storia, perché tra cammini, percorsi trekking e attrazioni adrenaliniche, ci sono borghi ricchi di opere d’arte e capaci di un’accoglienza autentica e genuina. Come comunità di San Mauro Castelverde siamo fieri di portare questo messaggio. Il festival è solo la prima tappa di un percorso per diventare un punto di riferimento per il turismo lento dell’isola”.