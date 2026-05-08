Madonie Outdoor Fest, tre giorni di turismo lento in Sicilia

Per tre giorni, San Mauro Castelverde, nel Palermitano, diventa la capitale dell’outdoor siciliano per mostrare le bellezze e le potenzialità del territorio madonita. Turismo lento e rilancio delle aree interne sono i temi principali del Madonie Outdoor Fest 2026, l’evento organizzato dal 15 al 17 maggio 2026 dall’agenzia Madonie Travel Service, grazie al sostegno del comune e al finanziamento del bando Borgo Vivo del PNRR.

Il programma

Tre giornate dove i talk tematici condotti dalla giornalista Elisa Donatini si alterneranno con escursioni sul territorio. L’evento si aprirà il 15 pomeriggio con un convegno istituzionale dal titolo “San Mauro Castelverde e le Madonie: tra accessibilità e turismo lento, sviluppo dell’outdoor tra natura e adrenalina per la montagna del futuro”. Riunite a un tavolo istituzioni, associazioni e operatori locali dialogheranno insieme sulle opportunità dell’area delle Madonie per il turismo nazionale e internazionale.

Tante le iniziative previste: salire sull’altalena gigante (la più grande d’Europa) o lanciarsi nel vuoto con la zip-line di San Mauro (lunga 1.650 metri e con 260 di dislivello), ma anche il giro in gommone tra le Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco. E poi escursioni a cavallo, quad e percorsi e-bike.

Sono anche previste escursioni con l’utilizzo della Joëlette, una speciale carrozzella fuoristrada a ruota unica che consente a persone con mobilità ridotta di partecipare, grazie al supporto di accompagnatori. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione che la natura debba essere accessibile a tutti.

“Il nostro territorio offre tantissime possibilità soprattutto per chi ama la natura, e cerca una tranquillità che non tutte le mete blasonate della Sicilia garantiscono" spiega il sindaco Giuseppe Minutilla: "Visitare le Madonie vuol dire immergersi nella natura ma anche nella storia, perché tra cammini, percorsi trekking e attrazioni adrenaliniche, ci sono borghi ricchi di opere d’arte e capaci di un’accoglienza autentica e genuina. Come comunità di San Mauro Castelverde siamo fieri di portare questo messaggio. Il festival è solo la prima tappa di un percorso per diventare un punto di riferimento per il turismo lento dell’isola”.