Introduzione

Il cosiddetto bonus alluvioni è un contributo economico destinato ai lavoratori autonomi e parasubordinati che hanno subito danni o sospensioni alla propria attività dopo il maltempo che nei mesi scorsi ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. In una circolare, l’Inps fornisce tutti i dettagli e le istruzioni operative su chi ha diritto al bonus, come richiederlo e quali sono le scadenze