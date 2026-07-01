Secondo gli esperti è impossibile rimpiazzare "da un giorno all'altro" una fetta così consistente di rotte a breve e medio raggio. Eppure, secondo Dudley Shanley, head of Aviation and travel research di Goodbody, l'interesse di Castlelake verso easyJet è dovuto, più che dalla compagnia nel suo insieme, dai suoi asset come la flotta, gli investimenti e gli slot aeroportuali. Tra i fattori rientra Holidays, l'unità vacanziera ritenuta la vera "fucina" del gruppo. Da ottobre 2024 a settembre 2025 la controllata ha trasportato il 3,3% dei passeggeri easyJet generando un utile lordo pari al 38% sul totale della compagnia.