Va poi tenuto presente che i volumi dei passeggeri stanno crescendo più rapidamente rispetto all’infrastruttura progettata per gestirli. Ad ogni modo, i dati sono positivi, perché il tasso di bagagli smarriti è diminuito di quasi tre quarti rispetto al 2007. Quello che è cambiato, nel 2025, non è stata una singola tecnologia, ma il modo in cui i sistemi sono interconnessi: condivisione dei dati in tempo reale, instradamento tramite IA, bag drop biometrico e dispositivi connessi dei passeggeri.

"La gestione dei bagagli sta passando dall'essere un problema logistico a configurarsi come un servizio digitale", ha affermato Nicole Hogg, Portfolio Director Baggage di Sita. "I passeggeri - ha aggiunto - si aspettano di sapere dove si trova il loro bagaglio in ogni momento, e sono sempre più disposti ad aiutarci a tracciarlo. La prossima fase consiste nell'applicare la tecnologia che già possediamo a ogni trasferimento, per ogni addetto alla gestione e in ogni aeroporto, offrendo maggiore tracciabilità e collegando ogni fase del viaggio. È così che il settore si assicura la fiducia che i passeggeri oggi si aspettano”.