Voli low cost, con extra il prezzo quintuplica: indagine Altroconsumo

Voli low cost, con gli extra il prezzo può quintuplicare: l'indagine AltroconsumoEconomia
Introduzione
L'indagine di Altroconsumo, condotta su 60 voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea, mostra che l'aggiunta di bagaglio a mano, bagaglio da stiva e scelta del posto può far crescere il costo finale mediamente del 200%, con casi in cui il rincaro supera il 400% rispetto alla tariffa inizialmente pubblicizzata. Lo studio evidenzia inoltre il peso crescente dei servizi accessori sul prezzo complessivo del viaggio e la conseguente difficoltà nel confrontare in modo trasparente le offerte delle diverse compagnie.
Quello che devi sapere
Le nuove norme europee e il nodo del bagaglio a mano
La proposta di riforma europea introduce maggiore trasparenza imponendo che il prezzo iniziale includa sempre il bagaglio a mano tipo trolley. Resta però la possibilità per le compagnie di consentire al passeggero di rimuoverlo in fase di prenotazione per ottenere una tariffa più bassa. Il rischio è che un diritto essenziale venga trattato come un servizio accessorio, normalizzando un sovrapprezzo che non dovrebbe esistere. L'analisi conferma che il prezzo finale può aumentare in media del 200%, con picchi oltre il 400%. Un biglietto inizialmente molto economico può quindi arrivare a costare quattro o cinque volte tanto una volta aggiunti i servizi essenziali.
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Un rincaro massimo medio del 316%
Il rincaro massimo medio registrato è del 316%, in crescita rispetto all'anno precedente. I supplementi pesano quanto, e talvolta più, del biglietto: bagaglio a mano, assegnazione del posto e bagagli da stiva rappresentano una quota strutturale della spesa. Il settore punta sempre più sui ricavi ancillari, cioè tutte le entrate che non derivano direttamente dalla vendita del biglietto.
Le tratte con gli aumenti più elevati
La compagnia che ha fatto registrare l'incremento massimo più elevato è easyJet. In uno dei casi analizzati, un volo Milano Malpensa-Barcellona da 16 euro è arrivato a costare 82 euro una volta aggiunti trolley, bagaglio da stiva e scelta del posto (+414%). Seguono Vueling: un volo Ibiza-Milano Malpensa è passato da 25 a 124 euro, cinque volte il prezzo iniziale. Anche Wizz Air mostra incrementi molto consistenti. Nel caso della tratta Milano Bergamo-Tirana, il prezzo iniziale di 14 euro è salito fino a 63 euro (+341%). Con Ryanair un volo Cagliari-Milano Bergamo è passato da 18 a 65 euro (+264%), mentre con Volotea la tratta Milano Bergamo-Olbia è salita da 24 a 64 euro (+167%). Il prezzo inziale racconta solo una parte della storia.
Quando gli extra superano il costo del volo
In molti casi i servizi aggiuntivi costano più del biglietto: con easyJet il trolley supera il prezzo del volo, con Vueling il bagaglio da stiva piccolo costa quasi il doppio della tariffa iniziale. La componente realmente variabile della spesa è ormai costituita dagli extra, rendendo difficile conoscere il costo effettivo prima delle ultime fasi della prenotazione.
Quanti possono costare i singoli servizi
Le rivelazioni mostrano valori massimi significativi: per scegliere un posto standard si può arrivare a spendere fino a 32 euro; un posto considerato più comodo può raggiungere i 42 euro; un trolley da portare in cabina può costare fino a 45 euro; per un bagaglio da stiva piccolo si possono spendere fino a 51 euro; se si opta per una valigia da stiva più grande, la cifra può arrivare a 80 euro. Ci sono poi le penali. Chi arriva al gate con un bagaglio fuori misura rischia di pagare fino a 75 euro. E chi effettua il check-in in aeroporto anziché online può spendere fino a 55 euro.
Cosa è cambiato rispetto al 2025
Il confronto con l'anno scorso evidenzia che il prezzo medio dei voli analizzati è aumentato dell'11%, ma l'aumento più rilevante riguarda la scelta del posto standard (+42%). Il posto premium sale del 10%, il bagaglio a mano del 6%, mentre i bagagli da stiva restano sostanzialmente stabili.
Le compagnie più convenienti sugli extra
Ryanair e Volotea risultano le più economiche per il trolley in cabina. Volotea mantiene i prezzi più bassi anche sui bagagli da stiva. Vueling è la più conveniente per la scelta del posto standard e non applica costi per il check-in in aeroporto. easyJet è la meno onerosa sulle penali per bagagli fuori misura, si ferma a 60 euro contro i 75 euro di Ryanair e Vueling.
Pacchettu o servizi singoli: cosa conviene davvero
Le tariffe "bundle" - cioè quei pacchetti che includono insieme bagaglio a mano, scelta del posto, imbarco prioritario e altri servizi aggiuntivi - non garantiscono sempre un risparmio. Alcuni pacchetti easyJet, Ryanair e Wizz Air risultano convenienti (fino al 27% in meno), mentre altri, come la Flexi Plus di Ryanair, possono costare molto di più (+244%). In questo caso specifico il prezzo è così alto perché la tariffa include anche il cambio volo, altrimenti a pagamento. Il vantaggio esiste solo se il pacchetto include servizi che il passeggero avrebbe comunque acquistato.
Viaggiare con neonati e bambini piccoli
Tutte le compagnie consentono di viaggiare con un bambino fino a due anni in braccio all'adulto, applicando una tariffa fissa tra 25 e 32 euro per tratta. La situazione cambia quando si vuole acquistare un posto separato con seggiolino omologato: solo Volotea non lo permette, mentre le altre compagnie lo consentono ma spesso non permettono di completare la procedura online, richiedendo il contatto con il servizio clienti. Come riferito da un operatore Ryanair, "le indicazioni sul sito sono molto scarse". Per la scelta del posto, dopo le segnalazioni dell'Antitrust, Altroconsumo non ha rilevato differenze di prezzo tra adulti e adulti con bambini.
Come risparmiare sui voli low cost
La prima regola è non fermarsi mai al prezzo mostrato nella schermata iniziale. Per confrontare correttamente due voli non basta il prezzo iniziale: è necessario arrivare alla schermata in cui compaiono bagagli, posti e supplementi. Conviene poi verificare se i pacchetti siano davvero vantaggiosi: in alcuni casi sì, soprattutto quando si acquistano più servizi insieme, in altri casi è più economico selezionare solo ciò che serve.
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