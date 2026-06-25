Il nuovo servizio mira ad aiutare i cittadini e facilitare l'accesso alle cure. La prima sperimentazione è stata svolta nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro. Il presidente della Regione ha definito l'iniziativa "un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali"
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato l'attivazione di un nuovo servizio che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione. "Social Taxi" mira ad aiutare i cittadini, facilitando l'accesso alle cure, e a smaltire le liste d'attesa.
Il servizio viene proposto dopo la conferma dell'appuntamento
Social Taxi è il nuovo servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria di riferimento. Durante la prenotazione di una ricetta dematerializzata, dopo la scelta e la conferma dell’appuntamento, agli assistiti aventi diritto viene proposto il servizio Social Taxi.
L’utente interessato può quindi verificare e confermare l’indirizzo di partenza e il numero di telefono, richiedendo il trasporto verso la struttura sanitaria. Con la conferma della prenotazione, il servizio di trasporto gratuito diventa disponibile. Un sistema di notifiche tramite sms e contatti telefonici accompagna poi l’utente in ogni fase del servizio, con l’app Social Taxi è invece possibile gestire in autonomia il servizio di trasporto. Per le corse di ritorno, l’utente può richiedere un aggiornamento dell’orario oppure attivare il rientro immediato.
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La Regione ha già avviato una sperimentazione a Catanzaro
Nel corso della conversazione dal titolo "Il coraggio di innovare" al Centro Studi Americani di Roma, con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, il presidente Occhiuto ha spiegato che "con il Social Taxi stiamo aggiungendo un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali". Un servizio - ha aggiunto il governatore - che ha l'obiettivo di "aiutare i cittadini e allo stesso tempo smaltire così le liste d’attesa”. La Regione Calabria ha già avviato la sperimentazione di Social Taxi nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro. Il servizio, che utilizza al momento 25 licenze Ncc dedicate e prevede una centrale di controllo integrata con il Cup regionale, è prenotabile al numero 0961852233 e tramite app, con il primo monitoraggio del progetto atteso a metà mese di luglio.
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Occhiuto: "L'innovazione serve a migliorare la vita delle persone"
Il presidente della Regione ha poi raccontato che il progetto “è stato possibile grazie alle liberalizzazioni del mercato degli Ncc che la Calabria ha ottenuto vincendo per tre volte in Corte Costituzionale contro il Ministero delle Infrastrutture". Aggiungendo che "l’innovazione deve servire a migliorare concretamente la vita delle persone" e "con il Social Taxi utilizziamo la tecnologia per rendere la sanità più vicina ai cittadini e per abbattere ostacoli che troppo spesso rendono difficile l’accesso alle prestazioni sanitarie". "Serve coraggio - ha continuato Occhiuto - ma fare le riforme liberali è un investimento, perché quel coraggio poi paga in termini di popolarità, anche se a lungo termine. Liberalizzando si creano opportunità, si apre il mercato, si attraggono investimenti, ma soprattutto si danno servizi più efficienti ai cittadini".