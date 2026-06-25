Il nuovo servizio mira ad aiutare i cittadini e facilitare l'accesso alle cure. La prima sperimentazione è stata svolta nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro. Il presidente della Regione ha definito l'iniziativa "un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali" ascolta articolo

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato l'attivazione di un nuovo servizio che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione. "Social Taxi" mira ad aiutare i cittadini, facilitando l'accesso alle cure, e a smaltire le liste d'attesa.

Il servizio viene proposto dopo la conferma dell'appuntamento Social Taxi è il nuovo servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito verso la struttura sanitaria di riferimento. Durante la prenotazione di una ricetta dematerializzata, dopo la scelta e la conferma dell’appuntamento, agli assistiti aventi diritto viene proposto il servizio Social Taxi. L’utente interessato può quindi verificare e confermare l’indirizzo di partenza e il numero di telefono, richiedendo il trasporto verso la struttura sanitaria. Con la conferma della prenotazione, il servizio di trasporto gratuito diventa disponibile. Un sistema di notifiche tramite sms e contatti telefonici accompagna poi l’utente in ogni fase del servizio, con l’app Social Taxi è invece possibile gestire in autonomia il servizio di trasporto. Per le corse di ritorno, l’utente può richiedere un aggiornamento dell’orario oppure attivare il rientro immediato. Vedi anche Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i consiglieri eletti

La Regione ha già avviato una sperimentazione a Catanzaro Nel corso della conversazione dal titolo "Il coraggio di innovare" al Centro Studi Americani di Roma, con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, il presidente Occhiuto ha spiegato che "con il Social Taxi stiamo aggiungendo un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali". Un servizio - ha aggiunto il governatore - che ha l'obiettivo di "aiutare i cittadini e allo stesso tempo smaltire così le liste d’attesa”. La Regione Calabria ha già avviato la sperimentazione di Social Taxi nella provincia di Catanzaro, offrendo trasporti gratuiti per visite cardiologiche e mammografie a pazienti over 65 con Isee inferiore a 15mila euro. Il servizio, che utilizza al momento 25 licenze Ncc dedicate e prevede una centrale di controllo integrata con il Cup regionale, è prenotabile al numero 0961852233 e tramite app, con il primo monitoraggio del progetto atteso a metà mese di luglio. Leggi anche Piccoli Comuni, il Mic stanzia 1,4 milioni per valorizzare i territori