Treni, annunciato uno sciopero del personale Fs il 28 e il 29 maggio

È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: l'agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio. Lo riferiscono le Ferrovie dello Stato in una nota. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link:

Treni dalla lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.