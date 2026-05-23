Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Treni, annunciato uno sciopero del personale Fs il 28 e il 29 maggio

Cronaca

L'agitazione, proclamata da alcune sigle autonome in adesione a uno sciopero generale, è prevista dalle ore 21 di giovedì 28 alle 21 di venerdì 29

ascolta articolo

È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: l'agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio. Lo riferiscono le Ferrovie dello Stato in una nota. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link:

Treni dalla lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Cronaca: Ultime notizie

Sub morti Maldive, rientrate in Italia 4 salme. Da lunedì le autopsie

Cronaca

I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico...

Allegra Gucci: "Chi ha ucciso incassa. Chi ha perso il padre paga"

Cronaca

La figlia dell’imprenditore della casa di moda Maurizio Gucci, ucciso nel 1995 su mandato della...

Camere penali, sciopero da 8 a 12 giugno: grave intercettare avvocati

Cronaca

La mobilitazione, accompagnata da una manifestazione nazionale, indetta in seguito a quanto...

Flotilla, Ben-Gvir interdetto dal territorio francese

Cronaca

Altri sei partecipanti alla missione sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece...

Campobasso, bimba di 22 mesi investita dal padre: è gravissima

Cronaca

Dalle prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente in...

Cronaca: i più letti