Anziana uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito

Il corpo della donna, 72 anni, è stato trovato in un terreno agricolo a Villaggio Frassa, nell'area di Corigliano-Rossano
Una donna di 72 anni è stata trovata morta in un terreno agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Carmela Bifano, madre di un figlio, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa: sul corpo sono state infatti trovate diverse lesioni al capo. Al vaglio degli investigatori c'è la posizione del marito.
Le indagini
Sulla vicenda la polizia, che conduce le indagini, mantiene il più stretto riserbo. Da quel che trapela, però, pare che la donna fosse in campagna proprio in compagnia del marito. Sarà comunque l'autopsia, disposta dalla Procura di Castrovillari, a stabilire con certezza la causa della morte.