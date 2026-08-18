Isola d'Elba, bimba trova commovente lettera di addio di 29 anni fa

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Isola d'Elba, bimba trova una commovente lettera di addio di 29 anni fa

Cronaca

Lo struggente messaggio di addio a un'amica riemerso tra gli scogli di Seccheto, nella costa meridionale dell'isola. A trovarlo è stata una bambina che giocava in spiaggia

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Una straziante lettera, che risale a 29 anni fa, a suggellare un'amicizia intensa e vera. All'isola d'Elba è stato trovato un foglio datato 3 luglio 1997 con un lungo testo scritto a mano da una ragazza di nome Rebecca, che saluta una tale MG, la destinataria della lettera. Il testo è apparso tra gli scogli di Seccheto, sulla costa meridionale: "Da domani non ci rivedremo mai più. Io mi trasferirà ad Hais, in Kansas. Ti auguro di trovare la tua strada di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me".

Il testo della lettera

"Ciao MG. Da domani non ci rivedremo mai più, non ce la faccio a dirti queste poche parole di persona, ma lo farò con una lettera, una semplice lettera di quelle che ti dimentichi quasi nella cassetta della posta, di quelle che sanno di antico ma anche ricordi di mille emozioni racchiuse in un semplice pezzo di carta", inizia così la lettera scritta dalla misteriosa Rebecca, "sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico perché la gentilezza è la prima cosa sempre". "Mi ricordo ancora quando da piccole c’eravamo incontrate su quel muretto, un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare", ha scritto poi la ragazza lasciandosi andare ai ricordi, "tutto questo finisce da domani, sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi, ormai è tutto un vecchio capitolo ormai chiuso. Spero che un giorno ti riveda magari insieme alla tua futura famiglia o bambini. È il momento di salutarti: addio, addio alle giornate passate assieme, addio alla vecchia sartoria in cima al viale, addio alle cene la vigilia di Natale, addio al rumore del mare, addio. Grazie per tutti i momenti passati insieme".

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