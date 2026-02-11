I blackout

Attualmente, sei delle 16 centrali termoelettriche operative sono fuori servizio a causa di guasti o manutenzione, tra cui due delle tre più grandi. La scorsa settimana il governo cubano ha annunciato un duro pacchetto di misure di emergenza per cercare di sopravvivere senza petrolio straniero, poiché l'isola produce a malapena un terzo del suo fabbisogno energetico. La vendita al dettaglio di gasolio è stata sospesa, la benzina è severamente razionata, non c'è carburante per aerei negli aeroporti, gli uffici statali hanno modificato i loro orari, il telelavoro è consigliato e i servizi pubblici sono stati ridotti per garantire solo quelli essenziali. Esperti indipendenti indicano che la crisi energetica di Cuba deriva dal cronico sotto-finanziamento del settore, interamente gestito dallo Stato sin dal trionfo della rivoluzione del 1959. Diverse stime indipendenti suggeriscono che sarebbero necessari tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari per stabilizzare il sistema elettrico. Il governo cubano sottolinea l'impatto delle sanzioni statunitensi sul settore e accusa Washington di "strangolamento energetico". Le prolungate interruzioni di corrente giornaliere stanno paralizzando l'economia, che si è contratta di oltre il 15% dal 2020, secondo i dati ufficiali. Sono stati anche il fattore scatenante delle principali proteste degli ultimi anni.