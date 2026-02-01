Tensioni Usa-Cuba, Trump a sorpresa: "Penso che troveremo un accordo"

Il presidente americano apre a una soluzione dopo la minaccia di dazi su tutte le merci provenienti dai Paesi che vendono o forniscono petrolio a L'Havana. Il Messico intanto annuncia l'invio di aiuti alimentari all'isola
"Stiamo parlando con le persone ai massimi livelli di Cuba. Vediamo cosa succede. Penso che troveremo un accordo". Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago a proposito delle ultime tensioni con l'Havana. Le parole del presidente Usa arrivano mentre la sua amministrazione sta esercitando una forte pressione sull'isola caraibica, con misure volte a interrompere le forniture di petrolio da Venezuela e Messico, misure che secondo il tycoon costringeranno L'Havana a sedersi al tavolo delle trattative. I veri obiettivi del capo della Casa Bianca restano poco chiari, ma è un fatto che il presidente americano abbia cominciato a rivolgere maggiore attenzione a Cuba dopo la cattura di Nicolas Maduro.
Dazi sulle merci provenienti da Paesi che forniscono petrolio a Cuba
La scorsa settimana, Trump aveva firmato un ordine esecutivo per imporre dazi su tutte le merci provenienti dai Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba, una mossa per mettere sotto pressione il Messico, da cui L'Havana è diventata dipendente dopo l'interruzione delle spedizioni di oro nero dal Venezuela. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha avvertito che ciò potrebbe causare una crisi umanitaria (per i servizi di base come sanità, alimentazione e trasporti) e venerdì ha dichiarato che cercherà alternative per continuare ad aiutare Cuba.
Aiuti umanitari dal Messico a Cuba
In queste ore il Messico ha fatto sapere che invierà aiuti umanitari a Cuba già in settimana, inclusi generi alimentari. Lo ha annunciato la stessa Sheinbaum, all'indomani delle minacce del presidente americano. "Abbiamo in programma di inviare aiuti umanitari a Cuba, cibo e altri prodotti, mentre risolviamo diplomaticamente la questione delle consegne di petrolio per motivi umanitari", ha detto Sheinbaum in un intervento pubblico. Il Messico è diventato un fornitore chiave di petrolio per Cuba, che sta affrontando una grave crisi energetica, aggravata dalla sospensione delle consegne di greggio dal Venezuela dopo l'intervento militare statunitense e la cattura di Maduro. Sheinbaum ha avvertito che il Messico resterà solidale con Cuba e ha ordinato al ministero degli Esteri di contattare Washington per "comprendere esattamente l'ampiezza" dell'ordine esecutivo di Trump sulle forniture di idrocarburi all'isola. E mentre la sua amministrazione collabora sulle consegne di petrolio, la presidente ha deciso di "inviare altri prodotti essenziali per il popolo cubano".