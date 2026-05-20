Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si prepara a formalizzare le accuse contro l'ex presidente cubano. A Castro viene attribuita la responsabilità dell'abbattimento, negli anni '90, di due aerei umanitari in cui morirono tre piloti americani
Il dipartimento americano di Giustizia dovrebbe formalizzare in giornata le accuse di omicidio nei confronti dell'ex presidente cubano Raul Castro. Lo riferisce l'emittente Abc, citando fonti a conoscenza del dossier. A Castro, fratello dello scomparso Fidel, viene imputato l'abbattimento negli anni '90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti, in cui morirono tre piloti americani. La decisione di incriminare Castro dovrebbe essere annunciata in una conferenza stampa.
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