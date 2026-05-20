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Raul Castro, ex presidente di Cuba sarà incriminato per omicidio negli Usa

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si prepara a formalizzare le accuse contro l'ex presidente cubano. A Castro viene attribuita la responsabilità dell'abbattimento, negli anni '90, di due aerei umanitari in cui morirono tre piloti americani

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Il dipartimento americano di Giustizia dovrebbe formalizzare in giornata le accuse di omicidio nei confronti dell'ex presidente cubano Raul Castro. Lo riferisce l'emittente Abc, citando fonti a conoscenza del dossier. A Castro, fratello dello scomparso Fidel, viene imputato l'abbattimento negli anni '90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti, in cui morirono tre piloti americani. La decisione di incriminare Castro dovrebbe essere annunciata in una conferenza stampa.

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