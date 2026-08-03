Con una votazione finito 7 a 6 a favore della maggioranza si è deciso che sarà la Giunta per le autorizzazioni, in sede plenaria, a decidere sulle conversazioni fra l’ex sottosegretario e Mauro Caroccia, inviate dalla Procura e contenute in un cd sotto chiave. Opposizioni all’attacco, con il M5s che parla di "un precedente pericolosissimo" e il Pd che accusa "di sacrificare un procedimento contro la mafia per tutelare la segretezza" delle chat ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non è ancora arrivata a una conclusione la vicenda delle chat di Andrea Delmastro. La riunione della Giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere se i componenti della Giunta per le autorizzazioni possano accedere alle conversazioni fra l’ex sottosegretario e Mauro Caroccia, inviate dalla Procura e contenute in un cd sotto chiave, è finita in un nulla di fatto. Con una votazione finito 7 a 6 a favore della maggioranza - e l'esponente di Azione, Antonio D'Alessio, che ha lasciato la riunione prima del voto finale - si è deciso che sarà la Giunta per le autorizzazioni, in sede plenaria, a decidere sulle chat. La seduta è stata convocata per domani, martedì 4 agosto, alle 13: la Giunta voterà sull'iter del dossier decidendo se sarà necessaria un'integrazione istruttoria - dopo la mossa di Francesco Lo Voi - o (e questo sarebbe orientamento della maggioranza) se si può procedere con l'Aula.

Le critiche E non sono mancate le polemiche. Il presidente della Giunta Devis Dori ha attaccato: "Rimettendo il voto sull'acceso ai documento a un voto in maggioranza è chiaro che viene meno la natura di garanzia dell'organismo che presiedo". All'attacco anche il Movimento Cinque Stelle che parla di "un precedente pericolosissimo. Sarà la maggioranza di turno di fatto a decidere chi può accedere alla documentazione e chi no". Resta l'incognita dell'Aula: una parte del centrodestra (in particolare di Fratelli d’Italia) spinge per il voto già questo giovedì, mentre un'altra parte vorrebbe far slittare il tutto a settembre. Leggi anche Delmastro, il caso delle chat rinviato in Giunta autorizzazioni

La protesta del M5s in Aula e gli attacchi delle opposizioni E il M5s ha portato la protesta anche nell'Emiciclo, trasportando simbolicamente una piccola cassaforte a Montecitorio ed esponendo due lunghi striscioni con su scritto "Fuori le chat!" e "Aprite la cassaforte!". "Ma cosa c'è scritto in quelle chat? - punta il dito il capogruppo Riccardo Ricciardi, rivolto alla maggioranza - È incredibile quello che state facendo per coprire quello che Delmastro ha detto e scritto con Caroccia", un uomo "condannato per essere il prestanome dei Senese, la famiglia camorristica che controlla il traffico di droga". "E voi parlate di legalità?". Il Pd incalza: "Se la destra, FdI e Meloni decidono che bisogna tutelare la segretezza di quella conversazione a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno non andassero più a celebrare Borsellino e i caduti per la mafia", dice Federico Gianassi. Mentre la capogruppo di Avs Luana Zanella chiede a Fontana "di rendere conto della decisione tutta politica" di bloccare l'accesso al materiale dei pm. Approfondimento Caso Delmastro, dal ristorante alle chat: le tappe della vicenda