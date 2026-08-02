Il ministro degli Esteri ha detto che “non c'è nessuna crisi, né sulle preferenze né su altro. Non c'è stato nessun attrito. La riforma elettorale deve garantire stabilità al nostro Paese, più di quanto non garantisca la legge elettorale attuale. Quello è l'obiettivo fondamentale della riforma”. Poi l’attacco a Conte, dopo il no del M5s al sostegno militare all'Ucraina: ”È libero di stare dalla parte della federazione russa” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è intervenuto oggi a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, partecipando all’edizione 2026 del Caffè de La Versiliana. A margine dell’evento il leader di Forza Italia è tornato su uno dei temi scottanti dell’estate politica, quello della legge elettorale, spiegando che “non c'è nessuna crisi, né sulle preferenze né su altro. Non c'è stato nessun attrito. La riforma elettorale deve garantire stabilità al nostro Paese, più di quanto non garantisca la legge elettorale attuale. Quello è l'obiettivo fondamentale della riforma”.

Tajani: “Sì a preferenze con capolista bloccato” Secondo Tajani in questo quadro "le preferenze sono un dettaglio della riforma". Il ministro degli Esteri ha aggiunto che “abbiamo già detto dopo una riunione alla Camera e poi al Senato, che noi siamo favorevoli ad un emendamento sulle preferenze, che introduca le preferenze con il capolista bloccato". Tajani: “Su preferenze confronto con alleati” Il leader di Forza Italia ha aggiunto che “vogliamo prima di arrivare al sì, confrontarci con i nostri alleati per vedere qual è il contenuto di questo emendamento" sulle preferenze, "magari scriverlo assieme. In modo da guadagnare tempo ed evitare che possano esserci bracci di ferro all'interno della commissione o in aula". Leggi anche Intercettazioni e preferenze, distanza nella maggioranza tra FI e FdI

Tajani a Conte: “Libero di stare dalla parte della Russia” Nel corso dell’evento a Marina di Pietrasanta il vicepremier ha anche risposto a Giuseppe Conte, che ha annunciato la decisione del M5s di non votare il sostegno militare all'Ucraina: ”Conte è libero di stare dalla parte della federazione russa, dalla parte dell'aggressore. Noi non partecipiamo alla guerra ma con l'Europa continuiamo ad aiutare l'Ucraina. Bisognerebbe che Conte chiedesse al Pd, il suo più grande alleato, se la pensa come lui: questa è la grande contraddizione che c'è a sinistra. Stare contro l'Ucraina vuol dire anche allontanarsi dall'Europa". Vedi anche Guerra Ucraina, Kiev bersagliata da missili balistici russi