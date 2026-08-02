Storico esponente socialista e protagonista della politica pugliese, aveva 77 anni. È stato assessore regionale alla Sanità e senatore del Partito democratico, per poi aderire al Gruppo Misto. Era malato da tempo

È morto all'età di 77 anni Alberto Tedesco, ex senatore, barese e storico esponente socialista. Era malato da tempo. Nel corso della sua carriera è stato consigliere e assessore alla Sanità della Regione Puglia, per poi essere eletto senatore nelle liste del Partito democratico e successivamente aderire al Gruppo Misto.

Tedesco venne coinvolto in alcune inchieste sulla sanità pugliese. Dopo essere finito nel registro degli indagati, nel 2009 si dimise da assessore della giunta Vendola e venne eletto in Parlamento. Per due volte il Senato respinse la richiesta di autorizzazione a procedere. Nel 2011, intervenendo in Aula, Tedesco chiese che il Senato accogliesse la richiesta della magistratura barese. Alla scadenza del mandato parlamentare, nel 2013, fu sottoposto agli arresti domiciliari, dove rimase per una dozzina di giorni prima di essere scarcerato. Nel 2019 il Tribunale di Bari dichiarò la prescrizione nel filone principale dell'inchiesta, quello in cui era accusato di essere stato a capo, da assessore regionale, di una presunta "cupola" finalizzata a pilotare nomine e truccare appalti tra il 2005 e il 2009. In un altro filone dell'inchiesta Tedesco fu invece prosciolto dalle accuse.

Il cordoglio del mondo politico pugliere

Cordoglio nel mondo politico pugliese per la morte del'ex consigliere e assessore regionale alla Sanità, che fu anche senatore del Pd e del Gruppo Misto. Per il presidente dell'assemblea regionale Toni Matarrelli "con la sua scomparsa la Puglia perde una figura di primissimo piano della storia politica e istituzionale del territorio. Protagonista di un lungo e appassionato percorso, iniziato nelle fila del Partito Socialista Italiano, proseguito con ruoli di direzione politica e consolidatosi attraverso ben quattro mandati consecutivi in Consiglio regionale, Alberto Tedesco ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità. La vita di Alberto Tedesco è stata interamente dedicata all’impegno politico, alla costruzione del bene comune e al progresso della nostra terra – prosegue – In ogni ruolo ricoperto, sia all'interno delle istituzioni regionali, sia nel Parlamento della Repubblica o nella militanza di partito, non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee, di visione e di contenuti per la crescita della Puglia. Fino all'ultimo, con generosità, ha messo la sua vasta esperienza e il suo sguardo acuto a disposizione dei rappresentanti degli organi di governo e della collettività".

Il sindaco di Bari: "Perso protagonista del nostro territorio"

“Bari e la Puglia perdono un protagonista di lunghe stagioni della vita politica e istituzionale del nostro territorio", sottolinea il sindaco di Bari Vito Leccese. "Barese, socialista per formazione e convinzione, per oltre quarant’anni ha animato il dibattito pubblico con passione, dal suo primo mandato in Consiglio regionale nel 1985 fino agli incarichi di assessore regionale alla Sanità e di senatore della Repubblica. Anche nell’ultimo periodo, segnato dalla malattia, non ha mai fatto mancare la sua voce e il suo contributo al confronto politico, testimoniando un attaccamento autentico alla sua città e alla sua comunità. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Bari, esprimo il più sincero cordoglio ai figli Cristina e Carlo, al fratello Marcello e alla famiglia tutta, insieme agli amici e ai tanti che gli hanno voluto bene”.

Decaro: "Uomo generoso e politico capace"

“Alberto Tedesco - evidenzia il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro - è stato un protagonista della vita politica e istituzionale della nostra regione. Più volte consigliere regionale, assessore ed esponente pugliese nel Senato della Repubblica, ha speso gran parte del suo impegno nell’amministrazione pubblica, nel solco delle idee e dei valori socialisti. Alberto è stato un compagno, un uomo generoso, un politico capace di leggere la società e i tempi con grande intelligenza". Decaro, inviando un abbraccio a tutta la famiglia, si dichiara "onorato di aver potuto salutare, con affetto, Alberto nelle ultime settimane”.