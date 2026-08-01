Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha dichiarato di star pensando a un emendamento che vieti il velo per le studentesse. Il motivo? "Riaffermare i valori di eguaglianza tra uomo e donna". E critica le opposizioni: "Sempre un passo indietro"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, starebbe pensando a un possibile emendamento per vietare il burqa a scuola. È lo stesso ministro a riferirlo all'Ansa, spiegando che è importante "per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna. Spiace che quando si tratta di arrivare ai fatti concreti Pd e Cgil siano sempre un passo indietro e preferiscano il richiamo della polemica e della demagogia alla difesa dei valori costituzionali".

"Osservo che è un principio applicato in molti paesi europei e in alcuni stati a maggioranza mussulmana. Inoltre vi è ampia giurisprudenza anche europea. Qui si gioca la differenza fra chi difende la dignità della persona e chi si riempie la bocca di chiacchiere", ha concluso Valditara.