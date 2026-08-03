Chiusura estiva del Parlamento: date e calendario dei lavori

La tradizionale chiusura in questo periodo inizia nella prima parte di agosto per protrarsi all’incirca per un mese, cioè fino alla prima settimana di settembre compresa. E anche quest’anno il calendario seguirà un simile andamento, pur con qualche differenza di date tra la Camera e il Senato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il mese di agosto è ormai arrivato e, come tutti gli anni, il Parlamento italiano si appresta a chiudere in vista della pausa estiva dei lavori delle Aule. Tradizionalmente la chiusura in questo periodo inizia nella prima parte di agosto per protrarsi all’incirca per un mese, cioè fino alla prima settimana di settembre compresa. E anche quest’anno il calendario seguirà un simile andamento, pur con qualche differenza di date tra la Camera e il Senato.

La chiusura estiva della Camera Per quanto riguarda la chiusura estiva della Camera dei deputati, in base al calendario aggiornato a fine luglio dovrebbe iniziare mercoledì 5 agosto, quando è convocato lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. È importante comunque sottolineare come questo stop sia relativo ai lavori dell’Aula, e non necessariamente anche a quello delle Commissioni, che possono seguire un calendario differente. La chiusura estiva del Senato Per quanto concerne invece il Senato, le date della chiusura estiva sono leggermente differenti: a Palazzo Madama l’ultima seduta - se necessaria - si svolgerà sabato 8 agosto mentre i lavori riprenderanno mercoledì 9 settembre. Anche in questo caso, ricorda il sito del Senato, “durante la pausa estiva le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori e, in ogni caso, a partire dalla settimana del 1° settembre”. Leggi anche Grazie concesse dai Presidenti della Repubblica, i casi più discussi