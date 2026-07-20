Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo "scudo penale" per i poliziotti

Cronaca

La Procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Non ci sono indagati, dunque, ma come stabilisce la nuova norma, sono state inserite le annotazioni preliminari 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderahhim Fakir, avvenuta ieri in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia (qui gli aggiornamenti), la Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis, "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". 

Applicato lo scudo per gli agenti

Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. 

Approfondimento

Scudo penale per gli agenti, cosa significa e come funzionerebbe

Cronaca: Ultime notizie

Eredità da 20 milioni al figlio: annullato il testamento

Cronaca

Un imprenditore del Varesotto muore in un incidente lasciando un patrimonio da 20 milioni di euro...

Ucciso per le cuffiette, confermata condanna per Daniele Rezza

Cronaca

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna per il 21enne che l'11 ottobre...

Meteo, 17 città col bollino rosso. Da martedì arriva il maltempo. LIVE

live Cronaca

La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla ed ieri proprio il...

Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica "scudo penale"

Cronaca

La Procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro "nei confronti di quanti hanno...

Incidente nell'Anconetano, 58enne muore schiacciato dal suo furgone

Cronaca

Il mezzo si è ribaltato e per il conducente, unico a bordo, non c'è stato purtroppo niente da...

Cronaca: i più letti