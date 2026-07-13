Ha preso il via davanti alla Corte d’Assise di La Spezia il processo con giudizio immediato per Zouhair Atif, il 19enne studente dell'Istituto Chiodo accusato dell'omicidio del compagno di scuola Abanoub Youssef . Per l'imputato, che si è presentato in aula con camicia scura a pallini e occhiali, l'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi: il giovane rischia l'ergastolo. Il pm Giacomo Gustavino ha ottenuto il rito immediato - che salta l'udienza preliminare - poiché la Procura, guidata da Enrica Gabetta ha ritenuto la dinamica dei fatti già chiara fin dalle prime indagini. Il Gip ha inoltre respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dall'avvocato difensore Enzo Frediani. La famiglia della vittima si è costituita parte civile, assistita da un collegio di cinque legali: Giovanna Daniele, Mirco Battaglini, Daniele Caprara, Davide Garbini e Alessandro Rappelli.

Scontro sulla lista dei testimoni delle due parti

Udienza filtro, quella odierna: la discussione è sulla lista dei testimoni proposti dalle parti e due di questi, entrambi chiamati dalla difesa di Atif, sono stati oggetto di scontro. Si tratta della psicologa del carcere della Spezia e, caso più controverso, di un giovane che sarebbe stato vittima, nel 2023, di una presunta aggressione da parte di Abanoub, quando questi aveva 15 anni. Vicenda su cui la procura dei minori aveva a suo tempo aperto un fascicolo, ma mai approfondita ed estranea al processo, questa la tesi del pm Giacomo Gustavino e dei legali di parte civile, che si sono opposti. La Corte d'assise presieduta dalla giudice Marta Perazzo non ha ammesso nessuno dei testimoni e ha calendarizzato le prossime udienze: il 20 luglio parlerà in aula la polizia giudiziaria che ha svolto le indagini; il 21 e il 28 settembre saranno sentiti i professori; il 12 ottobre tra gli altri, anche la fidanzata di Atif; e il 26 ottobre i consulenti dei pm.