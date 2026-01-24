Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Atif e il coltello per uccidere: l’arma da uomini per imprimere dolore

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Ansa

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. L'arma con cui Abanoub, il diciottenne di La Spezia, è stato ucciso non è un oggetto neutrale. Ci racconta l’incapacità di chi fa fare alla mano armata ciò che non sa fare il pensiero. E di questa incapacità di ragionare dovremmo preoccuparci tutti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ