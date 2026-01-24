Atif e il coltello per uccidere: l’arma da uomini per imprimere dolore

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. L'arma con cui Abanoub, il diciottenne di La Spezia, è stato ucciso non è un oggetto neutrale. Ci racconta l’incapacità di chi fa fare alla mano armata ciò che non sa fare il pensiero. E di questa incapacità di ragionare dovremmo preoccuparci tutti