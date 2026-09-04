Delitto Garlasco, consulente Procura chiede incontro con Sempio

I difensori del 38enne, dopo aver annunciato pochi mesi fa che non avrebbero fatto sottoporre il loro assistito ad alcun incontro, hanno fatto sapere che torneranno a valutare la richiesta dopo un nuovo confronto con il loro assistito e scioglieranno la riserva nelle prossime ore

Gli approfondimenti

I difensori del 38enne, dopo aver annunciato pochi mesi fa che non avrebbero fatto sottoporre il loro assistito ad alcun incontro, hanno fatto sapere che torneranno a valutare la richiesta dopo un nuovo confronto con il loro assistito e scioglieranno la riserva nelle prossime ore. In questa fase l'indagato può rifiutarsi di incontrare il consulente dell'accusa. Oltre al profilo psicologico, tra gli approfondimenti aggiuntivi voluti dalla Procura ci sono anche quelli sulla ormai nota traccia della suola a pallini rilevata sulla scena del crimine e sulle tracce biologiche trovate sui margini delle unghie della vittima.