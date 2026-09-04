Delitto Garlasco, consulente Procura chiede incontro con Sempio

I difensori del 38enne, dopo aver annunciato pochi mesi fa che non avrebbero fatto sottoporre il loro assistito ad alcun incontro, hanno fatto sapere che torneranno a valutare la richiesta dopo un nuovo confronto con il loro assistito e scioglieranno la riserva nelle prossime ore
A poche settimane dalla scadenza dei termini per le indagini preliminari - il 28 settembre - il consulente nominato dalla Procura di Pavia, Professor Roberto Catanesi, ha formalizzato ai legali di Andrea Sempio la richiesta di incontrare l'indagato per poter concludere la consulenza personologica affidatagli dai magistrati (DELITTO DI GARLASCO).
Gli approfondimenti
I difensori del 38enne, dopo aver annunciato pochi mesi fa che non avrebbero fatto sottoporre il loro assistito ad alcun incontro, hanno fatto sapere che torneranno a valutare la richiesta dopo un nuovo confronto con il loro assistito e scioglieranno la riserva nelle prossime ore. In questa fase l'indagato può rifiutarsi di incontrare il consulente dell'accusa. Oltre al profilo psicologico, tra gli approfondimenti aggiuntivi voluti dalla Procura ci sono anche quelli sulla ormai nota traccia della suola a pallini rilevata sulla scena del crimine e sulle tracce biologiche trovate sui margini delle unghie della vittima.
Approfondimento
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Nel 2026 la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione del processo Stasi