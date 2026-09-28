Venti di pace, un palestinese e un israeliano in tour per l'Italia

Due padri che hanno perso le rispettive figlie incontreranno il pubblico in una serie di incontri che partirà il 13 e 14 ottobre da Villacidro e Cagliari, per poi proseguire in Piemonte e Toscana
Si chiamano Bassam Aramin e Rami Elhanan, sono un palestinese e un israeliano e sono entrambi padri che hanno perso le loro figlie in due morti violente avvenute in tempi diversi ma entrambe legate al conflitto. E ora, insieme, portano la loro esperienza in giro per l'Italia, in nome della pace e della riconciliazione, e con una candidatura al Nobel. Il loro tour Venti di pace partirà dalla Sardegna il 13 e 14 ottobre, prima Villacidro e poi Cagliari.
Un libro e un tour
La storia di Bassam e Rami è stata raccontata anche nel libro di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, Mio padre, tuo padre. Il progetto Venti di pace è realizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'associazione Genti Arrubia, dal Comune di Quartu, dall' Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dalla Fondazione Faustino Onnis, dall'associazione il Crogiuolo, grazie alla Fondazione di Sardegna.
Gli incontri del 13 e 14 ottobre rientrano nella XII edizione del Festival della Letteratura del Mediterraneo, nel progetto Nuovi Linguaggi per l'immaginario della Fondazione Giuseppe Dessì, nei Festival Letterario Anderas del Mondo Eco del Crogiuolo ed è realizzato grazie al supporto di Comitato per i Diritti Umani della Regione Piemonte, di Anpi, della Fondazione Crt e della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Le tappe di Villacidro e Cagliari
A Villacidro, nella palestra dell'Istituto Comprensivo Loru-Dessì in via Stazione, i due protagonisti incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il giorno dopo nuovo appuntamento, a Cagliari, nell'Aula B del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università, in via Sant'Ignazio 74. "È certo che la loro sola testimonianza - spiegano gli organizzatori - non può risolvere la complessità del conflitto israelo-palestinese, ma la loro storia individuale che parte dalla concretezza di due lutti afferma fortemente un principio: la pace può iniziare anche dalla scelta personale di sottrarsi alla logica della vendetta e di incontrare chi appartiene all'altra parte del conflitto". Il tour continuerà poi in Piemonte e Toscana.
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