Venti di pace, un palestinese e un israeliano in tour per l'Italia

Due padri che hanno perso le rispettive figlie incontreranno il pubblico in una serie di incontri che partirà il 13 e 14 ottobre da Villacidro e Cagliari, per poi proseguire in Piemonte e Toscana ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiamano Bassam Aramin e Rami Elhanan, sono un palestinese e un israeliano e sono entrambi padri che hanno perso le loro figlie in due morti violente avvenute in tempi diversi ma entrambe legate al conflitto. E ora, insieme, portano la loro esperienza in giro per l'Italia, in nome della pace e della riconciliazione, e con una candidatura al Nobel. Il loro tour Venti di pace partirà dalla Sardegna il 13 e 14 ottobre, prima Villacidro e poi Cagliari.

Un libro e un tour La storia di Bassam e Rami è stata raccontata anche nel libro di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, Mio padre, tuo padre. Il progetto Venti di pace è realizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'associazione Genti Arrubia, dal Comune di Quartu, dall' Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dalla Fondazione Faustino Onnis, dall'associazione il Crogiuolo, grazie alla Fondazione di Sardegna. Gli incontri del 13 e 14 ottobre rientrano nella XII edizione del Festival della Letteratura del Mediterraneo, nel progetto Nuovi Linguaggi per l'immaginario della Fondazione Giuseppe Dessì, nei Festival Letterario Anderas del Mondo Eco del Crogiuolo ed è realizzato grazie al supporto di Comitato per i Diritti Umani della Regione Piemonte, di Anpi, della Fondazione Crt e della Fondazione Compagnia di San Paolo.