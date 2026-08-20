Concorsi Pa, bandi in arrivo per migliaia di posti: cosa sapere

Introduzione

Con la pausa estiva agli sgoccioli, la macchina delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione è pronta a ripartire. A dare il via libera all'iter per il reperimento di oltre 3.500 figure da inserire negli organici in diversi enti è il Dpcm 2 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 168 del 14 agosto, che autorizza "ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a favore di varie amministrazioni". Ecco per quali enti sono previsti i concorsi e per quali posti.