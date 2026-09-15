Le novità

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche due nuovi profili specialistici: Funzionario esperto in contratti pubblici e Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali. Sono già migliaia gli enti che utilizzano la procedura aggregata degli elenchi di idonei. Attraverso l’adesione all’Accordo aggregato ex art. 15 della legge 241/1990, i Comuni possono accedere agli Elenchi e attivare gli interpelli in base ai propri fabbisogni, riducendo tempi e adempimenti rispetto all’organizzazione di una procedura concorsuale autonoma. Per gli Enti che non hanno ancora aderito, questa è la finestra utile per entrare nella gestione aggregata e rendere immediatamente disponibile lo strumento per le prossime esigenze di reclutamento. Negli anni, attraverso i Maxi Avvisi ASMEL, sono state raccolte complessivamente oltre 500.000 candidature, con più di 50.000 idonei e oltre 1.800 assunzioni già concluse negli Enti Locali.