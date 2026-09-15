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Concorso Asmel 2026, aperte candidature per gli elenchi idonei ad assunzioni in Comune

Economia

Sono aperte da oggi, 15 settembre, le candidature al Maxi Avviso ASMEL 2026 per la formazione e l’aggiornamento degli Elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti Locali, previsti dall’art. 3-bis del D.L. 80/2021

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Aperte le candidature per entrare negli elenchi di idonei alle assunzioni nei comuni. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2026 attraverso la piattaforma AsmeLab. Il Maxi Avviso, pubblicato su InPA.gov.it,  interessa 39 profili professionali tra diplomati, laureati e operai specializzati e consente di conseguire un’idoneità valida tre anni. Una volta inseriti nell’Elenco, gli idonei possono partecipare agli interpelli pubblicati dagli Enti aderenti, scegliendo di volta in volta le amministrazioni e i territori per i quali candidarsi.

La selezione

La selezione prevede una prova da remoto composta da 60 quesiti e consente di partecipare anche per più profili, in presenza dei relativi requisiti. Superata la selezione non si concorre per un unico posto in un unico Comune, ma si entra in un Elenco dal quale gli Enti aderenti possono attingere attraverso successivi interpelli. È quindi il candidato a decidere, nel corso dei tre anni di validità dell’idoneità, a quali interpelli partecipare e dove concorrere per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato.

Le novità

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche due nuovi profili specialistici: Funzionario esperto in contratti pubblici e Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali. Sono già migliaia gli enti che utilizzano la procedura aggregata degli elenchi di idonei. Attraverso l’adesione all’Accordo aggregato ex art. 15 della legge 241/1990, i Comuni possono accedere agli Elenchi e attivare gli interpelli in base ai propri fabbisogni, riducendo tempi e adempimenti rispetto all’organizzazione di una procedura concorsuale autonoma. Per gli Enti che non hanno ancora aderito, questa è la finestra utile per entrare nella gestione aggregata e rendere immediatamente disponibile lo strumento per le prossime esigenze di reclutamento. Negli anni, attraverso i Maxi Avvisi ASMEL, sono state raccolte complessivamente oltre 500.000 candidature, con più di 50.000 idonei e oltre 1.800 assunzioni già concluse negli Enti Locali.

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