Un uomo di 76 anni è morto il 14 agosto durante un intervento al polmone in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l'acquisizione della documentazione medica. Nelle prossime ore l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 76 anni è morto lo scorso 14 agosto durante un'operazione al polmone eseguita in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. Sul decesso indaga la procura, che ha aperto un fascicolo e disposto l'acquisizione di tutta la documentazione clinica. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia.

La ricostruzione A coordinare gli accertamenti è la pm Paola Calleri. Secondo una prima ricostruzione, nel corso dell'intervento sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Sarebbero quindi entrati in azione i chirurghi vascolari per tamponare l'emorragia. Il paziente, sottoposto a trasfusione, è stato poi trasferito in Rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso all'autorità giudiziaria, dando avvio all'inchiesta, sono stati gli anestesisti del reparto.

La posizione dell'ospedale Dall'Azienda ospedaliera metropolitana fanno sapere di essere "a completa disposizione delle autorità competenti", esprimendo fiducia "nell'operato della giustizia".