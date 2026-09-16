Napoli, cede pavimento e precipitano nel piano sotto

I due non sono in pericolo di vita. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e, per fortuna, i locali sottostanti non erano abitati. Indagano i carabinieri

Terrore nella notte a Napoli. Cede il pavimento della cucina e padre e figlio cadono nel piano sottostante: è successo stanotte al civico 173 di via Arenaccia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e, per fortuna, i locali sottostanti non erano abitati.