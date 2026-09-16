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Napoli, cede pavimento e precipitano nel piano sotto: padre e figlio in ospedale

Cronaca
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I due non sono in pericolo di vita. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e, per fortuna, i locali sottostanti non erano abitati. Indagano i carabinieri

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Terrore nella notte a Napoli. Cede il pavimento della cucina e padre e figlio cadono nel piano sottostante: è successo stanotte al civico 173 di via Arenaccia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e, per fortuna, i locali sottostanti non erano abitati.

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Indagano i Carabinieri 

Si era temuto il peggio per i due ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Subito sono stati portati in ambulanza all'ospedale Cto dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto per chiarire dinamica dell'accaduto. 

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