Per 5 anni un 50enne indiano residente a Castelnovo di Sotto, spesso in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante e insultando la figlia
E' stato arrestato un uomo che per 5 anni, dal 2018 al 2023, si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minore di soli 9 anni. Si tratta di un 51enne indiano residente a Castelnovo di Sotto, Reggio Emilia, che, agendo in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie con violenze fisiche e verbali minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante e insultando la figlia.
Le accuse
Spesso l'uomo lanciava oggetti anche pesanti contro la donna, arrivando in una circostanza a colpirla al volto con una sedia provocandole un taglio sopra il sopracciglio e strappandole i capelli. I gravissimi fatti sono culminati il 2 aprile 2023 nell'aggressione dell'uomo, sempre ubriaco, che per futili motivi arrivava a puntare un coltello al collo della moglie. Nel tentativo disperato di difendersi e allontanare la lama, la vittima si afferrava all'arma riportando la recisione dei tendini della mano destra . Nella stessa circostanza la figlia minore, intervenuta in difesa della madre , era stata spinta con forza contro il frigorifero e colpita al volto. Le due erano riuscite poi a fuggire dall'abitazione, trovando prima rifugio da una vicina di casa e chiedendo poi aiuto ai Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto, consentendo l'attivazione immediata del 'Codice Rosso' e il loro collocamento in una struttura protetta. Dopo le indagini condotte dai militari, con il sequestro del coltello e l'ascolto dei testimoni, l'uomo era stato denunciato.
La condanna
A seguito dell'iter processuale con la sentenza emessa il 1° aprile scorso dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, divenuta definitiva il 31 luglio, l'uomo è stato condannato a tre anni e nove mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anniper i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime. Il 9 settembre scorso, l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso ai Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto per l'esecuzione e ieri pomeriggio, i militari hanno rintracciato il 51enne e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato in carcere per espiare la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione.