Per 5 anni un 50enne indiano residente a Castelnovo di Sotto, spesso in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante e insultando la figlia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

E' stato arrestato un uomo che per 5 anni, dal 2018 al 2023, si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minore di soli 9 anni. Si tratta di un 51enne indiano residente a Castelnovo di Sotto, Reggio Emilia, che, agendo in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie con violenze fisiche e verbali minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante e insultando la figlia.

Le accuse Spesso l'uomo lanciava oggetti anche pesanti contro la donna, arrivando in una circostanza a colpirla al volto con una sedia provocandole un taglio sopra il sopracciglio e strappandole i capelli. I gravissimi fatti sono culminati il 2 aprile 2023 nell'aggressione dell'uomo, sempre ubriaco, che per futili motivi arrivava a puntare un coltello al collo della moglie. Nel tentativo disperato di difendersi e allontanare la lama, la vittima si afferrava all'arma riportando la recisione dei tendini della mano destra . Nella stessa circostanza la figlia minore, intervenuta in difesa della madre , era stata spinta con forza contro il frigorifero e colpita al volto. Le due erano riuscite poi a fuggire dall'abitazione, trovando prima rifugio da una vicina di casa e chiedendo poi aiuto ai Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto, consentendo l'attivazione immediata del 'Codice Rosso' e il loro collocamento in una struttura protetta. Dopo le indagini condotte dai militari, con il sequestro del coltello e l'ascolto dei testimoni, l'uomo era stato denunciato.