Zika, allarme a Brescia per possibile contagio: al via disinfestazione

Il caso, importato dall'estero, è stato segnalato dall'Ats. Per contenere il rischio di trasmissione, il Comune ha programmato un intervento straordinario di bonifica contro le zanzare nell'area di via Pascoli. Ecco quali sono i sintomi del virus e quali direttive devono seguire i cittadini durante l'operazione di risanamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un possibile caso di infezione da virus Zika è stato segnalato a Brescia. Si tratta di un caso importato dall'estero, come comunicato dall'Ats della città lombarda. Per contenere il rischio di trasmissione, il Comune ha programmato "uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona di via Pascoli". Le operazioni si svolgeranno da domani, martedì 18 agosto, e proseguiranno mercoledì 19 e giovedì 20 agosto. L'area interessata, informa l'amministrazione locale in una nota, comprende le vie: Angelo Canossi, Antonio Stoppani, Carolina Bevilacqua, Giosuè Carducci, Giovane Italia, Giovanni Pascoli, Ippolito Pindemonte, Luciano Manara e Volturno.

Che sintomi dà il virus Zika La malattia da virus Zika è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in Paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (Pna) 2020-2025, emanato dal ministero della Salute e prorogato anche per il 2026, in questi casi prevede delle misure di contenimento delle zanzare, possibili vettori di malattie virali tra il soggetto potenzialmente infettato e l'ambiente circostante. Approfondimento Zanzare tra falsi miti e paure: la guida dell’infettivologa

La disinfestazione a Brescia: il programma Per questo motivo, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell'insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio, l'operatore incaricato dal Comune di Brescia provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione (sia con adulticidi, sia con larvicidi) delle aree pubbliche, dalle 5 alle 7, e delle aree private, dalle 7 alle 12.30 circa, nelle giornate indicate. In caso di variazioni climatiche (per esempio pioggia) i trattamenti potranno essere rinviati al primo giorno utile. Il Comune invita dunque i residenti delle vie interessate a consultare la pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Brescia per verificare se il proprio civico risulti all'interno dell'area di intervento (per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico disponibile h24 dedicato alle emergenze sanitarie, +39 030 2042121). "È comprensibile il disagio per la cittadinanza - evidenziano dal Comune nella nota - ma l'intervento deve essere eseguito tempestivamente con queste modalità poiché si tratta di un'emergenza sanitaria". Approfondimento Virus West Nile, la mappa dei contagi: Lombardia la più colpita

Cosa devono fare i cittadini durante la disinfestazione È necessario, inoltre, indicano dall'amministrazione comunale, "non entrare nelle aree trattate almeno fino al termine della disinfestazione, restando all'interno delle proprie abitazioni e luoghi di lavoro con finestre e porte ben chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. Gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso. Mobili e giochi per bambini, rimasti all'esterno ed esposti al trattamento, dovranno essere lavati con comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o a perdere". Approfondimento Un drone a sonar per dare la caccia alle zanzare: come funziona

Cosa fare se si entra in contatto con l'insetticida Nella disinfestazione non verranno coinvolti gli orti e sarà possibile utilizzare i cortili interni/privati dopo 5 ore dal trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida si consiglia di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone, informa ancora il Comune. Per ostacolare la proliferazione delle zanzare i residenti dovranno adottare "alcune semplici regole: non abbandonare contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, non versare acqua nei tombini, tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree private". Approfondimento Zanzara tigre, batterio riduce del 90% la sua capacità di riprodursi