Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1904, la FIFA ha assunto il compito di regolamentare il calcio a livello mondiale, predisponendo norme destinate anche al controllo dei trasferimenti dei giocatori. L'obiettivo principale consiste nel garantire operazioni trasparenti, corrette e conformi ai principi di legalità, assicurando al tempo stesso la tutela dei diritti degli atleti e condizioni di concorrenza equilibrate tra le società. Le disposizioni emanate dall'organismo internazionale riguardano sia gli aspetti economici e amministrativi del mercato sia quelli etici, contribuendo a preservare l'integrità dell'intero sistema calcistico.