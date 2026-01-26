Calciomercato, svelato il nuovo logo ufficiale

Offerte Sky
Calciomercato, svelato il nuovo logo in vista del gran finale allo Sheraton Milan San Siro

Un restyling che rinnova l'identità storica dell'evento. Il debutto arriva alla vigilia del gran finale della sessione invernale allo Sheraton Milan San Siro

Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, darà il via alla tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2025-2026 nelle giornate di venerdì 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro. In attesa delle numerose novità che verranno presentate durante l'evento, Master Group Sport ha svelato il nuovo logo ufficiale del Calciomercato: un simbolo che guarda al futuro senza rinunciare ai valori e all'identità che hanno reso storica questa manifestazione.

Il concept del nuovo logo

L'evoluzione parte dal marchio originario, reinterpretato con l'obiettivo di rinnovare senza snaturare. Gli elementi che nel tempo hanno costruito il riconoscimento del brand vengono valorizzati e proiettati in una dimensione più contemporanea.

Il cerchio centrale resta l'elemento protagonista: richiama il centrocampo, luogo simbolico in cui il gioco prende forma, si decidono le strategie e nascono le azioni decisive.

La linea orizzontale che attraversa il logo è stata ridisegnata con un tratto più essenziale e moderno. Non è solo un elemento grafico, ma un segno che esprime movimento, scambio e continuità, caratteristiche che definiscono ogni trattativa e ogni operazione di mercato.

Il verde, ora più brillante e saturo, rafforza l'immediata associazione con il mondo del calcio e dona al brand un'identità più energica, attuale e digitale, pensata per un ecosistema mediatico in continua evoluzione.

Il nuovo logo nasce con una missione chiara: consolidare l'eredità del Calciomercato rendendola ancora più attuale, riconoscibile e capace di trasmettere passione, affidabilità e centralità nel panorama calcistico contemporaneo.

Durante l'evento saranno inoltre presentate ulteriori novità che arricchiranno il programma dell’edizione 2025-2026, confermando il ruolo del Calciomercato come piattaforma ufficiale di riferimento per il calcio professionistico.

