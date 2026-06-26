Il Milan è a un passo da Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese del Psg, classe 2001, arriverà per oltre 50 milioni di euro: sarà l'acquisto più costoso nella storia del club rossonero. Le visite mediche sono già state svolte in gran segreto, manca solo l'ufficialità

Sarà Gonçalo Ramos a guidare l'attacco del Milan. L'operazione con il Psg è in chiusura per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, la più alta mai spesa dal club rossonero per un singolo giocatore. Il portoghese, classe 2001, è stato individuato come il profilo ideale per il reparto offensivo della squadra di Amorim, e la dirigenza ha accelerato i contatti nelle ultime settimane per chiudere prima della concorrenza.

Le visite mediche già svolte in segreto

Un dettaglio conferma quanto la trattativa fosse avanzata: l'attaccante ha già sostenuto le visite mediche con il Milan circa quindici giorni fa, in gran segreto, nel momento in cui il club aveva avviato la negoziazione con i parigini. Restano ora soltanto gli ultimi dettagli da limare prima dell'annuncio.

La corsa per anticipare la concorrenza

Il Milan ha scelto di muoversi in anticipo per non lasciare margini ad altri club interessati al giocatore. La volontà di assicurarsi Ramos ha spinto la dirigenza a chiudere rapidamente, fissando l'investimento più oneroso mai sostenuto nella storia rossonera.

La cifra record secondo The Athletic

Sull'entità dell'operazione interviene anche The Athletic, secondo cui l'accordo tra Milan e Psg sarebbe stato raggiunto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Si tratterebbe, sempre secondo la testata, del trasferimento più costoso in Serie A dai tempi dell'acquisto di Romelu Lukaku da parte dell'Inter. Il portoghese è attualmente impegnato con la nazionale al Mondiale.

Il colpo più caro di sempre

Con un investimento superiore ai 50 milioni di euro, Ramos diventerà il giocatore più costoso mai acquistato dal Milan. Il portoghese supererà così i precedenti record del club: i 49,5 milioni spesi per Rafael Leão, prelevato dal Lille nel 2019, e i 42 milioni versati alla Juventus nel 2017 per Leonardo Bonucci, rimasto poi in rossonero una sola stagione. Un esborso che conferma la volontà della dirigenza di puntare con decisione sul portoghese per rilanciare le ambizioni della squadra.