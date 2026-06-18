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Inter, Christian Chivu rinnova fino al 2028

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©Ansa

L'allenatore confermato alla guida della squadra dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia

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La notizia era nell'aria e mancava solo l'ufficialità. Christian Chivu sarà ancora l'allenatore dell'Inter. La firma sul rinnovo del contratto fino al giugno del 2028 è arrivata giovedì 18 giugno, come annunciato da un comunicato diffuso dal club. 

La nota del club

"FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028 - recita la nota -. Trionfi e traguardi incredibili, raggiungibili solo da chi ha capito davvero cosa sia l’Interismo più puro e profondo, lo stesso portato avanti nel corso di tutta la stagione e che guiderà nuovamente Cristian Chivu".

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Chivu e l'Inter

Chivu è stato giocatore dell'Inter tra il 2007 e il 2014, diventando uno degli eroi del Triplete. E con l'Inter ha iniziato dalle giovanili la sua carriera da allenatore, alla guida prima dell'Under 17, poi dell'Under 18 e quindi della Primavera. Nella stagione 2024/25 una piccola parentesi al Parma prima di tornare all'Inter, stavolta alla prima squadra, per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi e convincere tutti con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. 

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