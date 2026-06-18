Inter, Christian Chivu rinnova fino al 2028

L'allenatore confermato alla guida della squadra dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ascolta articolo

La notizia era nell'aria e mancava solo l'ufficialità. Christian Chivu sarà ancora l'allenatore dell'Inter. La firma sul rinnovo del contratto fino al giugno del 2028 è arrivata giovedì 18 giugno, come annunciato da un comunicato diffuso dal club.

La nota del club "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028 - recita la nota -. Trionfi e traguardi incredibili, raggiungibili solo da chi ha capito davvero cosa sia l’Interismo più puro e profondo, lo stesso portato avanti nel corso di tutta la stagione e che guiderà nuovamente Cristian Chivu". Potrebbe interessarti Inter in festa, Chivu resta un passo indietro: la forza del silenzio