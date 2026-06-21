Almasri condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi di reclusione

Il tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najeem Almasri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per "aver violato i diritti dei detenuti". A riportarlo sono i media della Libia. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte penale internazionale, sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo.