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Almasri condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi di reclusione

Mondo
©Ansa

Il generale libico è stato condannato dal tribunale penale di Tripoli, come riportano diversi media della Libia, per "aver violato i diritti dei detenuti"

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Il tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najeem Almasri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per "aver violato i diritti dei detenuti". A riportarlo sono i media della Libia. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte penale internazionale, sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. 

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