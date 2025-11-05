Almasri è stato arrestato a Tripoli, è accusato di tortura di detenuti

Almasri è stato arrestato a Tripoli. A dare la notizia è l’emittente Lybia24. Il generale libico è accusato di tortura di detenuti nel carcere di Mitiga e di omicidio, per la morte di uno dei progionieri sotto tortura. L’arresto nella capitale della Libia è avvenuto nell’ambito della collaborazione del nuovo governo libico con la Corte Penale Internazionale. Il mandato di arresto era stato emesso nei mesi scorsi ma Osama Njeem Almasri era riuscito fino ad ora ad evitare il fermo. Il generale è stato rinviato a giudizio e ora attende il processo.