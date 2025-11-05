Almasri è stato arrestato a Tripoli, è accusato di tortura di detenuti

Offerte Sky
Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro

Mondo

Il generale libico, arrestato grazie alla collaborazione del nuovo governo libico con la Corte Penale Internazionale, è accusato di tortura di detenuti e di omicidio per la morte di uno dei progionieri sotto tortura

Almasri è stato arrestato a Tripoli. A dare la notizia è l’emittente Lybia24. Il generale libico è accusato di tortura di detenuti nel carcere di Mitiga e di omicidio, per la morte di uno dei progionieri sotto tortura. L’arresto nella capitale della Libia è avvenuto nell’ambito della collaborazione del nuovo governo libico con la Corte Penale Internazionale. Il mandato di arresto era stato emesso nei mesi scorsi ma Osama Njeem Almasri era riuscito fino ad ora ad evitare il fermo. Il generale è stato rinviato a giudizio e ora attende il processo.

