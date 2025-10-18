La Corte Penale: "L'Italia non ha rispettato obblighi su Almasri"

Lo ha deciso la camera preliminare I della Cpi, che ha comunque deciso di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell'Italia all'assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell'Onu sul caso del generale libico. Il governo dovrà fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte

"L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna" del generale libico Almasri, "non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione (LE TAPPE DELLA VICENDA). Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che ha tuttavia deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell'Italia all'assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il governo - si legge nel documento pubblicato dalla Cpi - dovrà fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte.

"L'Italia non ha agito con la dovuta diligenza"

Nelle loro conclusioni, le tre giudici della camera preliminare I de L'Aja ritengono "all'unanimità che l'Italia non abbia agito con la dovuta diligenza né utilizzato tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione per ottemperare alla richiesta di cooperazione" della Corte penale internazionale. Il governo, si legge ancora nel documento, non ha inoltre fornito "alcuna valida ragione giuridica o ragionevole giustificazione" per il trasferimento immediato di Almasri in Libia, "anziché consultare preventivamente la Corte o cercare di rettificare eventuali difetti percepiti nella procedura d'arresto". Secondo le togate (la presidente della camera preliminare I, Iulia Motoc, la beninese Reine Alapini-Gansou e la messicana Maria del Socorro Flores Liera), nonostante "l'ampio tempo a disposizione" e i "ripetuti tentativi d'interloquire con il ministero della Giustizia italiano", l'Italia non ha mai contattato la Corte per "risolvere eventuali ostacoli" relativi al mandato d'arresto e alla "presunta richiesta d'estradizione concorrente" da parte della Libia, impedendo così alla Cpi "di esercitare le proprie funzioni".