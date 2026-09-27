Decollato da Barcellona con destinazione Boston, il velivolo è stato invaso da fumo. Tra i 14 passeggeri assistiti dai soccorsi, quattro sono stati classificati come "feriti lievi" per aver inalato fumo e sono stati ricoverati in ospedale. Si indaga sulle cause

Un aereo della compagnia Delta Air Lines ha effettuato oggi un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Porto, nel nord del Portogallo, in seguito alla presenza di fumo in cabina; 14 passeggeri hanno ricevuto assistenza, ha reso noto la Protezione Civile. Secondo i media locali, il velivolo, decollato da Barcellona e diretto a Boston, trasportava 296 passeggeri. Tra i 14 passeggeri assistiti a Porto, quattro sono stati classificati come "feriti lievi" per aver inalato fumo e sono stati ricoverati in ospedale, ha riferito all'Afp un portavoce della Protezione Civile. La causa dell'incidente non è ancora nota, hanno precisato i servizi di soccorso.