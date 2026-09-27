Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fumo in cabina, aereo della Delta Air Lines effettua atterraggio emergenza in Portogallo

Mondo

Decollato da Barcellona con destinazione Boston, il velivolo è stato invaso da fumo. Tra i 14 passeggeri assistiti dai soccorsi, quattro sono stati classificati come "feriti lievi" per aver inalato fumo e sono stati ricoverati in ospedale. Si indaga sulle cause 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un aereo della compagnia Delta Air Lines ha effettuato oggi un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Porto, nel nord del Portogallo, in seguito alla presenza di fumo in cabina; 14 passeggeri hanno ricevuto assistenza, ha reso noto la Protezione Civile. Secondo i media locali, il velivolo, decollato da Barcellona e diretto a Boston, trasportava 296 passeggeri. Tra i 14 passeggeri assistiti a Porto, quattro sono stati classificati come "feriti lievi" per aver inalato fumo e sono stati ricoverati in ospedale, ha riferito all'Afp un portavoce della Protezione Civile. La causa dell'incidente non è ancora nota, hanno precisato i servizi di soccorso. 

Mondo: Ultime notizie

Iran, Trump: mi aspetto colloqui a breve, ma ripresa raid è opzione

live Mondo

Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, il presidente Usa riapre...

Ucraina, raid russi sul Paese: colpita anche Kiev, otto vittime. LIVE

live Mondo

Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il...

Gb, allarme esplosivi vicino a base Usa: 5 arresti per terrorismo

Mondo

Coinvolta l'area di Whelford, vicino alla base aerea Raf Fairford. Sul posto sono intervenuti gli...

Svizzera, al referendum per maggiore neutralità vince il No col 70,2%

Mondo

Nettamente bocciata la proposta della destra di rafforzare la neutralità della Confederazione...

Papa Leone XIV oggi a Lourdes: "Nessuna legge può dare la morte"

Mondo

La terza giornata della visita del Pontefice in Francia si svolge interamente a Lourdes. Diversi...

Mondo: I più letti