Bird strike, cos'è e perché è pericoloso

Introduzione

Bird strike, in italiano "impatto con volatili". È questa una delle ipotesi, stando alle autorità locali, del disastro aereo avvenuto nella contea sudoccidentale di Muan, in Corea del Sud (VIDEO - FOTO). Si tratta di un urto ("strike", appunto) tra uno stormo di uccelli e un velivolo. Un evento che, stando ai dati reperibili, non è affatto raro nel mondo dell'aviazione. Vediamo perché