Strage in Corea del Sud, le immagini del disastro aereo. FOTO

Un volo in arrivo da Bangkok con 181 persone a bordo si è schiantato stamani in un aeroporto della Corea del Sud, con un bilancio di almeno 120 morti. Il carrello non si sarebbe aperto in seguito all'impatto con degli uccelli. Si tratta del primo incidente mortale nella storia della Jeju Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost sudcoreane, fondata nel 2005