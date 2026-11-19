Il medico, di 60 anni, è in prognosi riservata: è stato raggiunto da 5 colpi di pistola alle gambe e, di striscio, al viso. Sul caso indagano i carabinieri

Un pediatra è stato ferito a colpi di pistola questa sera ad Airola, in provincia di Benevento. Un vero e proprio agguato, consumato nei pressi del suo studio. Il medico, 60 anni di Ceppaloni, è stato raggiunto da 5 colpi di pistola alle gambe e, di striscio, al viso. Ricoverato in ospedale, la prognosi è riservata, anche se il professionista non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.