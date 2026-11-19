La prima sezione penale della Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale che aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dai difensori: ha riconosciuto la piena responsabilità dell'imputato a cui era stato inflitto il carcere a vita anche nei primi due gradi di giudizio

Voleva forse compiere "il delitto perfetto" per "chiudere il suo passato, eliminando chi poteva rappresentare un ostacolo". C'è questo, secondo l'accusa, dietro il duplice omicidio ai danni della moglie e della suocera messo in atto nel 2021 a Bologna dall'ex medico della Virtus e noto oftalmologo, Giampaolo Amato per il quale oggi la prima sezione penale della Cassazione ha reso definitiva la condanna all'ergastolo. I Supremi giudici - dopo quasi sette ore di camera di consiglio - accogliendo la richiesta della Procura generale che aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dai difensori, ha riconosciuto la piena responsabilità dell'imputato a cui era stato inflitto il carcere a vita anche nei primi due gradi di giudizio.

Il figlio continua a professare l'innocenza del padre

Amato, detenuto in carcere dal 2023, si è sempre dichiarato innocente, ha sempre respinto l'accusa di avere avvelenato con un mix di farmaci, utilizzando Sevloflurano e Midazolam, la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo. Il primo delitto fu una sorta di prova generale, con l'87enne Tateo, trovata morta il 9 ottobre di cinque anni fa. Poi, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, morì la moglie, ginecologa di 62 anni. Il figlio di Amato, Nicola - anch'egli medico - alla vigilia dell'udienza in Cassazione ha preso le difese del padre. In una intervista con il quotidiano la Repubblica ha affermato che a suo dire il papà "è innocente" perché "a suo carico mancano prove dirette e il caso non va chiuso", ha sostenuto aggiungendo che lui e la sorella "non sono stati soggiogati" dal padre.

Per i giudici dietro il delitto un duplice movente

Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore Simone Perelli ha definito come "inattaccabile" la sentenza impugnata dalla difesa, gli avvocati Franco Coppi e Valerio Spigarelli. "I giudici di merito hanno accertato la penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio". Il movente sarebbe stato duplice: da un lato, la volontà di Amato di vivere liberamente la relazione con un'altra donna più giovane; dall'altro, l'interesse economico legato alla possibilità di entrare in possesso delle proprietà della moglie. La prima ad avere sospetti era stata la sorella di Isabella, Anna Maria Linsalata, costituita parte civile e assistita dall'avvocato Maurizio Merlini. Nelle motivazioni della sentenza di appello, i giudici dell'Assise di Bologna affermano che ci si trova di fronte "a un omicidio reiterato dettato esclusivamente da motivazioni egoistiche, che definiscono un tratto di personalità privo di profili umanamente o eticamente comprensibili". E ancora: "Sono state soppresse due vite, tramite una condotta non solo premeditata, ma altresì freddamente e lucidamente portata ad esecuzione con modalità di grande scaltrezza". I giudici, inoltre, definiscono "granitico" il compendio indiziario a carico di Amato e sul movente, sentimentale (poter vivere la relazione con un'altra donna più giovane) ed economico, condividono in sostanza la sentenza di primo grado: la morte della moglie prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dice, avrebbe raggiunto un doppio obiettivo, consentendo ad Amato di non pregiudicare il rapporto coi figli, non potendosi ascrivere a lui il venir meno del rapporto coniugale e di fargli conservare la propria qualità di erede legittimario pro quota di un cospicuo assetto patrimoniale.