A 41 anni dall'ultimo duplice delitto, la procura rilancia le indagini attraverso la genetica per ricostruire il patrimonio genetico delle coppie uccise e individuare quello degli assassini. Ma l'iniziativa suscita anche dubbi e contestazioni
La procura di Firenze, 41 anni dopo l'ultimo duplice delitto attribuito alla serie del Mostro, avrebbe individuato nuovi spunti investigativi nella genetica. Una rotta scelta in modo deciso che ha portato le attuali pm titolari del fascicolo, Ornella Galeotti e Beatrice Giunti a invitare i parenti, ancora viventi, delle vittime a dare il loro Dna. L'obiettivo è una grande operazione di tracciamento del patrimonio genetico delle coppie uccise per ricavare, per esclusione, il Dna di chi le uccise. E' un ampio programma scientifico affidato al biologo forense Ugo Ricci, noto per aver fatto riaprire il caso di Garlasco.
Il confronto tra le tracce genetiche e i reperti
Per la caccia al Mostro di Firenze si punta infatti al confronto, al 'matching', tra la genetica delle vittime e le tracce su reperti conservati dall'autorità giudiziaria - più vittime lottarono contro l'assassino, o gli assassini -, e, soprattutto, sul Dna di alcuni sospettati o indagati a cui gli investigatori potrebbero essere risaliti, fra cui il codice genetico di Pietro Pacciani. Sono i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze a invitare in caserma i parenti. La sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso il 14 settembre 1974 a Sagginale, in Mugello, con la fidanzata Stefania Pettini, ha già dato un campione di saliva. Quello del 1974 è proprio uno dei delitti del Mostro rimasti senza una sentenza, diversamente da altri della serie, come quello del 1985 a Scopeti, con la condanna dei compagni di merende Giancarlo Lotti e Mario Vanni.
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I dubbi dei familiari delle vittime francesi
Il rilancio investigativo della procura però non convince l'avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveitchvili, trucidati proprio a Scopeti di San Casciano. "Iniziativa di assai dubbia efficacia, considerato che molti" dei parenti "sono nel frattempo deceduti e altri risultano difficilmente rintracciabili", critica l'avvocato Adriani. Che poi rivela: "Ciò che trovo maggiormente contraddittorio riguarda il delitto del 14 settembre 1974, nel quale furono assassinati Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini", dato che "un mese fa abbiamo chiesto di procedere, attraverso nostri consulenti genetisti, al prelievo e all'esame del Dna sui resti di Stefania Pettini su incarico di due su tre dei suoi cugini, ma la risposta è stata negativa: l'accertamento veniva considerato sostanzialmente inutile, anche in ragione dell'assenza di persone attualmente indagate". "Oggi, invece, apprendiamo che proprio quel delitto potrebbe esser oggetto di nuove indagini genetiche promosse dalla stessa procura", "contraddizione che meriterebbe una spiegazione".
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La nuova istanza di revisione per Mario Vanni
Interessati alla novità si dicono gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, legali di Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni, il postino condannato per gli ultimi quattro duplici omicidi. Biscotti e Mazzeo annunciano che "stanno predisponendo una nuova istanza di revisione" e che "porteranno una nuova prova che consisterebbe nelle dichiarazioni di due testimoni oculari", tale, sostengono, "da far crollare la sentenza di condanna ai cosiddetti compagni di merende".
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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe
Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026