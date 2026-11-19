A 41 anni dall'ultimo duplice delitto, la procura rilancia le indagini attraverso la genetica per ricostruire il patrimonio genetico delle coppie uccise e individuare quello degli assassini. Ma l'iniziativa suscita anche dubbi e contestazioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La procura di Firenze, 41 anni dopo l'ultimo duplice delitto attribuito alla serie del Mostro, avrebbe individuato nuovi spunti investigativi nella genetica. Una rotta scelta in modo deciso che ha portato le attuali pm titolari del fascicolo, Ornella Galeotti e Beatrice Giunti a invitare i parenti, ancora viventi, delle vittime a dare il loro Dna. L'obiettivo è una grande operazione di tracciamento del patrimonio genetico delle coppie uccise per ricavare, per esclusione, il Dna di chi le uccise. E' un ampio programma scientifico affidato al biologo forense Ugo Ricci, noto per aver fatto riaprire il caso di Garlasco.

Il confronto tra le tracce genetiche e i reperti Per la caccia al Mostro di Firenze si punta infatti al confronto, al 'matching', tra la genetica delle vittime e le tracce su reperti conservati dall'autorità giudiziaria - più vittime lottarono contro l'assassino, o gli assassini -, e, soprattutto, sul Dna di alcuni sospettati o indagati a cui gli investigatori potrebbero essere risaliti, fra cui il codice genetico di Pietro Pacciani. Sono i carabinieri del nucleo investigativo di Firenze a invitare in caserma i parenti. La sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso il 14 settembre 1974 a Sagginale, in Mugello, con la fidanzata Stefania Pettini, ha già dato un campione di saliva. Quello del 1974 è proprio uno dei delitti del Mostro rimasti senza una sentenza, diversamente da altri della serie, come quello del 1985 a Scopeti, con la condanna dei compagni di merende Giancarlo Lotti e Mario Vanni. Leggi anche Mostro di Firenze, Lotti fu indagato per prostituta uccisa nel 1983

I dubbi dei familiari delle vittime francesi Il rilancio investigativo della procura però non convince l'avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime francesi, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveitchvili, trucidati proprio a Scopeti di San Casciano. "Iniziativa di assai dubbia efficacia, considerato che molti" dei parenti "sono nel frattempo deceduti e altri risultano difficilmente rintracciabili", critica l'avvocato Adriani. Che poi rivela: "Ciò che trovo maggiormente contraddittorio riguarda il delitto del 14 settembre 1974, nel quale furono assassinati Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini", dato che "un mese fa abbiamo chiesto di procedere, attraverso nostri consulenti genetisti, al prelievo e all'esame del Dna sui resti di Stefania Pettini su incarico di due su tre dei suoi cugini, ma la risposta è stata negativa: l'accertamento veniva considerato sostanzialmente inutile, anche in ragione dell'assenza di persone attualmente indagate". "Oggi, invece, apprendiamo che proprio quel delitto potrebbe esser oggetto di nuove indagini genetiche promosse dalla stessa procura", "contraddizione che meriterebbe una spiegazione". Leggi anche Mostro Firenze, esame dna: il bimbo sopravvissuto è di Giovanni Vinci