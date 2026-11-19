L'abbraccio tra Xi e Trump e lo storico trilaterale con Putin in Cina domina le prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Spazio poi anche per le discussioni nel governo relative alla Manovra e alle analisi sugli attacchi hacker e la guerra ibrida. Per lo sport in pagina il calciomercato e le Atp Finals di Tennis
- Lo storico incontro in Cina tra i temi in apertura: "L'abbraccio (da pari) di Xi Jinping a Trump". Oggi a Shenzen anche il trilaterale con Putin. Governo: "Tensioni sulla Manovra e sui libri digitali". Ancora politica, Fiano: "Lascio il Pd, doveva approvare il ddl antisemitismo". Attacchi hacker e blackout: "L'Armageddon digitale". Tennis, Atp Finals: "Cobolli ancora ko, sfumano le semifinali".
- L'incontro Xi-Trump in primo piano con la foto dell'abbraccio tra i due leader: "Disordine mondiale". Xi vede anche Putin "ed esalta l'asse con la Russia" ma "le guerre non sono nell'agenda". Governo: "Lite su sanità e libri di testo". Schlein: "La mia priorità sarà la crescita". L'inchiesta: "Nelle telefonate di De Gennaro l'intreccio con politici e potenti". Il caso: "La procura indaga su Futuro Nazionale partito fascista". Atp Finals: "Cobolli cede a Tiafoe".
- "La sfida di Xi nell'abbraccio a Trump", titola in apertura il quotidiano torinese. Storico gesto del leader cinese, ma "no a dazi e vincoli sui chip". Oggi "vertice a tre con Putin e faccia a faccia Zar-Donald". Banche e condono: "Scontro in maggioranza sulla Manovra". Politica, ddl antisemitismo e lo strappo di Fiano: "Io tra due fuochi, me ne vado da Pd". Cronaca: "Uccide per errore il cugino cacciatore e si toglie la vita". Atp Finals: "Cobolli spreca e poi crolla".
- "L'abbraccio" tra Xi e Putin al centro della prima pagina. Il leader cinese "stravolge il protocollo", oggi lo storico summit a tre con Putin. Diversi i temi al centro del trilaterale: "E l'Europa?". Manovra: "Pressing sul caro materiali". Campo largo: "Ridurremo le tasse grazie al prelievo sulle ricchezze". Cronaca: "Morì a 14 anni senza cure, condannati i genitori". Vicenda Mollicone: "Il caso del Dna sulla porta".
- Tanto calciomercato in apertura: "Gigante da Inter". I nerazzurri hanno prenotato Provstgaard per l'estate: "Il colpo possibile anche grazie all'affare Frattesi". I bianconeri puntano già a gennaio Hojbjerg: "Regista da Juve". Milan: "Il record di Ramos, non segna ma gioca più di tutti". Tennis: "Per Sinner altri esami". Atp Finals: "Cobolli già fuori".
- Analisi sulla serie A in primo piano: "Fa tanto Malen". L'olandese "vuole portare via lo scudetto all'Inter, 18 tiri nello specchio e 8 gol. Il top è lui". Calciomercato, Juve: "Occhi su Varela". Napoli: "Pedro Morisco, conferme". L'intervista a Darmian: "Bologna senza limiti". Cagliari, Mendy: "A Pisacane devo tutto". Tennis: "Cobolli fuori dalle Finals".
- Il futuro dei bianconeri in primo piano: "Tornado Conte sulla Juve". Antonio "scuote il mondo juventino": "So di aver lasciato qualcosa, prima o poi il cerchio si dovrà chiudere". Torino, parla Cairo: "Con lo stafio ora aspetto offerte". Bufera su Cosmi: "Tre mesi di stop per l'insulto razzista a Butic". Atp Finals: "Cobolli lotta e crolla, arrivederci Torino".
- Il sondaggio sulla guerra in apertura: "Per il 58% degli italiani basta armi all'Ucraina". Oggi in Cina "il summit Xi-Trump-Putin". Israele, "i colpi di coda" di Netanyahu: "Rientra a Gaza e ripunta l'Iran". La blacklist di Kiev: "L'eurogruppo 5S, Salvini e Savoini". Minacce hacker: "Identificato l'indirizzo di Mikhail Andropov". La manovra slitta: "Lite Fi-FdI sui libri cari a Mondadori". Primarie a sinistra: "Dietro il diverbio sulle tasse riecco i Pd anti-gazebo".
- Il vertice tra superpotenze in Cina tra i temi in apertura: "Un triangolo senza Europa". Xi, Putin e Trump: "Strette di mano a Shenzen, prove di egemonia mondiale". Commissione d'inchiesta, Covid e la frase choc: "Non siamo qui per salvare vite umane". Strappo sull'antisemitismo: "Le lacrime di Fiano per il Pd islamista". Il truggetto di FN: "Altro che partito fascista, per Vannacci è caos tessere". Manovra: "Per i poliziotti arriva la nuova pensione".
- Tra i temi in apertura "l'indagine su Vannacci", aperta un'inchiesta su Futuro nazionale per "l'ipotesi di violazione della legge Scelba". Politica, l'analisi: "Non solo Fiano, la grande fuga da Elly". Tasse: "Tutti i pentiti della patrimoniale". Manovra: "Braccio di ferro sullo sconto sui libri digitali". L'editoriale: "La nuova Yalta ma senza l'Europa".
- Il summit dei Volenterosi in apertura: "Meloni al tavolo per Kiev. Sì agli aiuti, no alle truppe". Il trilaterale a Shenzen: "L'abbraccio Xi-Trump nella storia. ma il vertice a tre con Putin non la cambierà". Antisemitismo: "La sinistra divisa e Fiano lascia il Pd". Manovra: "Rispunta il condono dei balconi". Allarme del Board of Peace: "L'Idf attacca di nuovo Gaza". Il dibattito: "E' giusto vietare i social ai minori di 13 anni?".