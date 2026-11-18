Sono la Manovra e la guerra in Ucraina a tenere banco sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Valanga di emedamenti alla legge di Bilancio: novità per scuola e pensioni, ma a far discutere è la maxi-sanatoria edilizia. Kiev attacca il ponte della Crimea, mentre Trump dice: "Chiederò a Putin e Xi di fermare la guerra". Spazio anche al caso Deutsche Bank e al divieto per i social agli under 13, che potrebbe arrivare già entro fine mese
- Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio alla valanga di emendamenti alla Manovra: intese su scuola e Sanità, si riapre la partita sul condono. Avs avvisa Conte: "Patrimoniale o niente coalizione". Taglio alto per l'attacco ucraino al ponte simbolo di Putin in Crimea. Caso Deutsche Bank, nei file segreti anche Trump ed Epstein
- 'Rivolta contro il condono' titola in prima pagina La Repubblica, con le opposizioni all'attacco della maxi-sanatoria edilizia di FdI in Manovra. Scontro in maggioranza sulle pensioni. Social vietati agli under 13, il governo punta alla legge entro fine mese. Schlein chiama Meloni, ma la destra non media: sì al ddl antisemitismo
- In apertura sulla Stampa un reportage di Francesca Mannocchi da Kherson, tra i soldati ucraini che difendono il capoluogo sulla linea del fronte. Schiaffo di Kiev allo Zar: colpito il ponte della Crimea. Trump: "Chiederò a Putin e Xi di chiudere il conflitto". Affari con Epstein e oligarchi, Deutsche Bank nella bufera. Dimostrato l'effetto protettivo dei cani contro la demenza senile
- 'Scuola e pensioni, si cambia' scrive Il Messaggero, con riferimento alle ultime novità sulla Manovra. Nell'assegno gli aiuti della card anziani. Social, divieto assoluto per gli under 13: in arrivo la stretta del governo. Roma, i due minori protagonisti della banda della minicar in comunità. Di spalla le parole del Papa: "Dopo le Midterm meno conflitti e più dialogo"
- Ancora calciomercato protagonista sulla prima della Gazzetta dello Sport, con l'attaccante del Bruges Tresoldi che strizza l'occhio al Milan. Cardinale deciso a investire 60 Milioni, mentre Endrick dice: "Resto al Real Madrid". Col recupero di Lautaro Martinez l'Inter ritrova tutti i titolari in vista della ripresa del campionato
- Kerim Alajbegovic protagonista dell'apertura del Corriere dello Sport. In attesa del rientro di Kenan Yildiz il talento bosniaco è sempre più centrale nella Juventus: il turco si allena alla Continassa e prova a rientrare prima del 2027
- Su Tuttosport parla il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che lancia un messaggio al calcio: "Io ho fatto la rivoluzione, abbiamo resettato tutto cacciando chi pensava ai suoi interessi". Spalletti arruola Ekhator: dopo l'infortunio l'under 21 è pronto per la Juve
- 'Pensioni e tasse, si cambia' si legge in apertura sul Giornale, dove trovano ampio spazio tutte le novità sulla Manovra. Recordi di emendamenti, quasi 7mila, e la Lega insiste su 'quota 64' per superare la Fornero. Verso il divieto social per gli under 13
- Si parla di industria dello spazio sull'apertura del Sole 24 Ore, con la finlandese Iceye che lancia l'Opa su Avio. Deal da 2 miliardi per il 100% del gruppo. Trump, Epstein e oligarchi russi nei file segreti della Deutsche Bank
- 'Vietato criticare Israele guardare film russi' scrive Il Fatto Quotidiano, con riferimento all'approvazione del ddl atisemitismo e alla cancellazione a Roma della rassegna dedicata al cinema russo. Manovra in altro mare in taglio alto: Meloni ci prova col condono edilizio
- Pensioni e casa protagoniste anche sull'apertura di Libero, dove c'è ampio spazio per la battaglia della sinistra a favore dell'introduzione della patrimoniale. Manovra, si lavora per salvare le rivalutazioni. Resta il mini-condono
- Fotonotizia sul Manifesto per la stretta al dissenso contro le politiche di Israele. L'Italia adotta la controversa definizione di antisemitismo che comprende le critiche al governo e allo Stato israeliano. Ricerca, il governo si riprende i fondi: chiesta la restituzione di 50 milioni di euro destinati alla scienza
- 'Caccia i fondi per la Sanità' è il taglio privilegiato dal Qn, dove si parla dei quasi 7mila emendamenti ma anche della necessità di altri 500 milioni per il Fondo sanitario. Più sotto fotonotizia per gli affari oscuri di Trump nei fil di Deutsche Bank
- 'Dalle pensioni al condono, così cambia la Manovra' è anche il titolo del Mattino: dietrofront sui 7mila posti da tagliare a scuola, mentre sale la tensione su 'quota 64'. Social vietati agli under 13, il governo prepara la stretta. Il Papa: meno guerre dopo le elezioni Usa, ora serve più dialogo