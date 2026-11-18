Sono la Manovra e la guerra in Ucraina a tenere banco sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Valanga di emedamenti alla legge di Bilancio: novità per scuola e pensioni, ma a far discutere è la maxi-sanatoria edilizia. Kiev attacca il ponte della Crimea, mentre Trump dice: "Chiederò a Putin e Xi di fermare la guerra". Spazio anche al caso Deutsche Bank e al divieto per i social agli under 13, che potrebbe arrivare già entro fine mese