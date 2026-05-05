Disagi sulla linea dell'Alta velocità Roma-Napoli. La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Tora a causa del furto di cavi in rame della linea. I treni ad Alta velocità possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino. Come ha sottolineato la Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione "è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno provveduto al ripristino della piena funzionalità della linea". Stando a quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni ad Alta Velocità potrebbero "registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti". I rallentamenti sono iniziati dopo le ore 20.