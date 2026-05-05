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Maltempo, prorogata l'allerta in Toscana

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Nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia, un quantitativo d'acqua superiore a quello che solitamente cade nell'intero maggio

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Maltempo, prorogata l'allerta in Toscana

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