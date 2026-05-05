Maltempo, prorogata l'allerta in Toscana

Nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia, un quantitativo d'acqua superiore a quello che solitamente cade nell'intero maggio
- Più di 100 millimetri di pioggia in tre ore a Massa Carrara e la raccomandazione del sindaco Serena Arrighi a evitare gli spostamenti se non sono necessari. Allagamenti ci sono stati a Marina di Carrara, come in viale Zaccagna - con acqua alta e fogne che non scaricavano più a mare l'acqua piovana -, Massa e Prato dove ci sono stati problemi di circolazione stradale sulla Declassata con la chiusura del sottopasso vicino a Pratilia in direzione di Pistoia.
- Trombe d'aria sono state avvistate a Sovigliana, tra Empoli e Vinci, e a Cascina nella provincia di Pisa. Disagi a Massa dopo il violento temporale e gli allagamenti del sottopasso alla stazione ma anche in altre zone. L'evento più critico è stato in via Bondano per l'esondazione del fosso Dalmine. L'acqua ha allagato le case e ha anche bloccato un'ambulanza in arrivo in emergenza a sirene accese per soccorrere un residente nella stessa via allagata.
- Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia, un quantitativo d'acqua superiore a quello che solitamente cade nell'intero mese di maggio. A determinare questa fase di maltempo sarà una vigorosa perturbazione di origine atlantica che sta facendo il proprio ingresso sul nostro Paese a partire dal sud della Francia e dal Mediterraneo occidentale.
- Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante da mezzanotte di oggi 5 maggio alle 14:00 di domani, mercoledì 6 maggio. Bassa probabilità di forti temporali sul ponente ligure.
- Allagamenti e danni a Firenze e sulle colline con la forte perturbazione di oggi, 5 maggio, a metà giornata. In città, in via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte i vigili del fuoco hanno dovuto azionare delle elettropompe per tirare via l'acqua da luoghi allagati.
- Sulla collina di Marignolle, in via di San Quirichino, ha ceduto un muro a pietre sulla strada. Sullo stesso versante di Soffiano-Monticelli intervento per la messa in sicurezza di un sottogronda di uno stabile tanto da dover far agire la polizia municipale per il transennamento finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Invece a Scandicci, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere un cipresso caduto sul loggiato della pieve di San Giuliano a Settimo.
- Discorso radicalmente opposto per il meridione e per il versante adriatico, dove prevarranno gli ombrelloni. L'aria calda pompata dai venti da Sud provocherà un aumento graduale ma inesorabile delle temperature. L'apice di questa "fiammata" africana si raggiungerà nel fine settimana: per domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i termometri potrebbero toccare i 34 gradi a Palermo.